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鄰居嬤「看到喜歡的就A走」　神扯問：有不要的珠寶嗎...孫氣炸

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▲▼白髮,老人。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友昨發文抱怨阿嬤的鄰居，表示對方經常A走東西，不僅手腳超快，厚臉皮的態度更一秒惹怒人；最誇張的是，阿桑竟打阿嬤家貴重物的主意，連「妳家有沒有不要的珠寶」都問得出口。

網友在爆怨公社怒道，「我要抱怨阿嬤的一個鄰居，她是一個非常不要臉的人，向左鄰右舍A了好多東西，她家的東西基本上都是從人家家裡A來的。」

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之前，那位鄰居嬤就A走了阿嬤家的兩張椅子，還一副有理的說「反正妳兒子女兒媳婦也不常回來，放這麼多椅子浪費，我幫妳節省空間。」

傻眼的是，對方手腳非常快，不到幾分鐘就把東西搬走，幸好當她要搬第三張椅子時，被阿嬤阻止了。原po接著提到，「阿嬤說她問過最誇張的話是，『妳家有沒有不要的珠寶。』妳當人家家裡開礦山啊？誰家會有不要的珠寶？」

▲▼房間,公寓,鬼屋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不僅如此，鄰居嬤若A不到東西，就會凹左鄰右舍請吃飯，「每次都問人家要去哪裡，然後硬跟，請來請去從來沒有一次輪到她請，A幾頓飯也爽。她時常藉口說要來拜訪一下，然後什麼東西都不帶，一進去人家家裡，連問都不問就每個房間都進去，甚至拉開抽屜、打開櫥子，看看裡面有什麼，有喜歡的就叫人家送她。很懷疑阿嬤那個鄰居是不是窮了10個輩子？」

誇張行徑也讓網友們超怒，大家紛紛回應，「看你們鄰居要不要把她當現行犯報警，她沒得一次教訓不會學乖」、「直接說家裡有攝影機，東西拿回來，不然兒女會告她」、「這是搶劫了吧」、「窮到無恥」、「人不要臉，天下無敵」、「也許是獨居老人沒安全感~心裡生病了」。

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