川普反郵寄投票出新招「去投兩次票」　官員：真這樣就違法了

記者張寧倢/綜合報導

美國總統川普2日接受北卡羅來納州WECT-TV採訪時表示,北卡選民在11月大選應該「投兩次票」,一次郵寄、一次親投,目的是測試郵寄投票系統是不是真的那麼完善。對此,北卡官員指出,「選舉制度只會紀錄第一筆投票,蓄意的雙重投票屬於重罪。」

根據《紐約時報》報導,川普2日抵達北卡羅來納州威爾明頓參加造勢活動,針對無法信任郵寄投票一事,向當地電視台給予回應,「讓他們(選民)把票寄出去,也讓他們去投票,假如(郵寄投票)系統真如他們所說的那麼好,那很顯然地他們將無法投票,如果沒有列出名單,選民就可以投票,事實就是這樣。」

隨著預計利用郵寄方式的人數增加,川普一再提出虛假郵件、選舉舞弊的主張,而這些理論沒有證據的支持,美國先前也早有郵寄投票的先例。此次呼籲選民應投票兩次的建議,是他最近幾周與助手私底下討論的,然而,若民眾照作卻可能觸法。

北卡羅萊納州州選舉委員會發言人甘農(Patrick Gannon)指出,北卡的選舉制度不允許二次投票,如果一個人已經郵寄選票又在選舉日參加投票,會顯示該人已經投票,若官員是後來才收到郵寄選票也將不計入,「在北卡,故意的雙重投票是重罪。」

