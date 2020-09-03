川普反郵寄投票出新招「去投兩次票」　官員：真這樣就違法了

▲美國總統川普在北卡羅來納州威爾明頓的USS戰艦致辭。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統川普2日接受北卡羅來納州WECT-TV採訪時表示，北卡選民在11月大選應該「投兩次票」，一次郵寄、一次親投，目的是測試郵寄投票系統是不是真的那麼完善。對此，北卡官員指出，「選舉制度只會紀錄第一筆投票，蓄意的雙重投票屬於重罪。」

根據《紐約時報》報導，川普2日抵達北卡羅來納州威爾明頓參加造勢活動，針對無法信任郵寄投票一事，向當地電視台給予回應，「讓他們（選民）把票寄出去，也讓他們去投票，假如（郵寄投票）系統真如他們所說的那麼好，那很顯然地他們將無法投票，如果沒有列出名單，選民就可以投票，事實就是這樣。」

隨著預計利用郵寄方式的人數增加，川普一再提出虛假郵件、選舉舞弊的主張，而這些理論沒有證據的支持，美國先前也早有郵寄投票的先例。此次呼籲選民應投票兩次的建議，是他最近幾周與助手私底下討論的，然而，若民眾照作卻可能觸法。

北卡羅萊納州州選舉委員會發言人甘農（Patrick Gannon）指出，北卡的選舉制度不允許二次投票，如果一個人已經郵寄選票又在選舉日參加投票，會顯示該人已經投票，若官員是後來才收到郵寄選票也將不計入，「在北卡，故意的雙重投票是重罪。」

The law and order candidate is underwater on law and order in polls and publicly encouraging lawbreaking. https://t.co/zO8ocu37uy — Andrew Bates (@AndrewBatesNC) September 3, 2020

▲拜登競選活動發言人貝茲（Andrew Bates）於推特譴責川普鼓勵選民違法。（取自Twitter／@AndrewBatesNC）

民主黨人表示，川普和共和黨正試圖壓制投票以幫助自己的選情。拜登競選活動發言人貝茲（Andrew Bates）也在推特發文譴責川普公開鼓勵違法行為。

由於美國總統大選正值新冠肺炎大流行，民眾親自出門投票的憂慮升高，預計11月3日的大選將有創紀錄的郵寄選票。

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