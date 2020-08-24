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地中海小國爆賣「黃金護照」…助70國罪犯漂白！鎖定貪腐政客　狂賺2429億

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▲▼護照,機場。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲賽普勒斯「販賣」逾1400本所謂「黃金護照」給逾70國罪犯。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／中央社記者何宏儒安卡拉24日專電

半島電視台披露，地中海島國賽普勒斯「販賣」逾1400本所謂「黃金護照」給逾70國定罪詐欺犯、洗黑錢者、貪腐纏身政客，申請最多的是俄羅斯、中國和烏克蘭人。

半島電視台（Al Jazeera）報導，賽普勒斯政府依據2013年推出的「賽普勒斯投資計畫」（Cyprus Investment Programme），於2017至2019年間批准超過1400本這樣的護照。賽普勒斯因這項投資計畫而進帳逾70億歐元（約新台幣2429億元），低迷經濟才得以勉強維持。

歐洲聯盟成員國賽普勒斯護照持有人得自由進出歐盟27國、在這些國家工作並與銀行往來。這本護照為遭到制裁而無法入境歐洲的其他國家人士開方便之門。

透過購買房地產等方式對賽普勒斯至少投資215萬歐元且無犯罪紀錄者得申請這本護照。賽普勒斯聲稱，對申請人背景都進行查核，但外洩的「賽普勒斯文件」（Cyprus Papers）證明此一計畫漏洞百出。

烏克蘭大型天然氣公司Burisma創辦人茲洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky）2017年「買護照」時因貪腐纏身而遭烏克蘭檢方調查，仍順利取得護照。

即使申請人曾被捕，甚至繫獄，申請案仍可過關。例如有敲詐勒索入監案底的俄羅斯人貝格羅夫（Ali Beglov）、曾因股權交易詐欺而坐牢的中國商人張克強，都買到這本護照。目前仍繫獄的越南商人范日武（Pham Nhat Vu），申請案則在他因電信交易賄賂遭控之後一個月就過關。

中國商人李家東在與北韓有關的網路攻擊中竊取加密貨幣，洗錢超過1億美元，遭到美國制裁；在伊朗洗錢和詐欺而名列國際刑警組織（Interpol）通緝名單的厄布拉希米（Maleksabet Ebrahimi）和兒子馬帝（Mehdi Ebrahimi），他們都取得護照。

投資移民計畫引發多宗醜聞而迭遭批評後，賽普勒斯2019年間開始對申請案審查從嚴，並且立法得將已授予的公民權取消。當局宣布約30人遭取消公民權，但沒有公布他們的身分。不過「賽普勒斯文件」揭露，違反新法情事恐怕更多。

賽普勒斯國會議員馬弗羅（Eleni Mavrou）告訴半島電視台：「賽普勒斯共和國顯然該因此一計畫過去幾年的施行方式而引以為恥。」

內政部長努利斯（Nicos Nouris）則回應：「每一公民權授予都沒有違反當時規定。」

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