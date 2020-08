地中海小國爆賣「黃金護照」…助70國罪犯漂白！鎖定貪腐政客　狂賺2429億

▲賽普勒斯「販賣」逾1400本所謂「黃金護照」給逾70國罪犯。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)



文/中央社記者何宏儒安卡拉24日專電

半島電視台披露,地中海島國賽普勒斯「販賣」逾1400本所謂「黃金護照」給逾70國定罪詐欺犯、洗黑錢者、貪腐纏身政客,申請最多的是俄羅斯、中國和烏克蘭人。

半島電視台(Al Jazeera)報導,賽普勒斯政府依據2013年推出的「賽普勒斯投資計畫」(Cyprus Investment Programme),於2017至2019年間批准超過1400本這樣的護照。賽普勒斯因這項投資計畫而進帳逾70億歐元(約新台幣2429億元),低迷經濟才得以勉強維持。

歐洲聯盟成員國賽普勒斯護照持有人得自由進出歐盟27國、在這些國家工作並與銀行往來。這本護照為遭到制裁而無法入境歐洲的其他國家人士開方便之門。

透過購買房地產等方式對賽普勒斯至少投資215萬歐元且無犯罪紀錄者得申請這本護照。賽普勒斯聲稱,對申請人背景都進行查核,但外洩的「賽普勒斯文件」(Cyprus Papers)證明此一計畫漏洞百出。

烏克蘭大型天然氣公司Burisma創辦人茲洛切夫斯基(Mykola Zlochevsky)2017年「買護照」時因貪腐纏身而遭烏克蘭檢方調查,仍順利取得護照。

