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來台檢舉盜版AV！日籍男遭球棒狂毆…法院判決出爐

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▲▼毆打示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲日籍男子來台檢舉盜版AV，竟遭人圍毆。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

日籍男子羽部康裕隻身一人從日本來台，擔任日本「知的財產振興協會」（IPPA）的駐台代表，主要業務為取締盜版AV，沒想到竟然遭到4台籍男子圍毆。台北士林地院審理後判定，圍毆羽部康裕的男子應該賠償30萬元，全案仍可上訴。

羽部康裕隻身一人到台灣擔任IPPA駐台代表，依據著作權法、商標法及相關國籍條約，取締盜版AV，對商家提告。他日前向賴姓男子任職的情趣用品店提起告訴，指控對方販售盜版光碟，此舉引起對方不滿。

公司遭到檢舉，賴男花了15萬元請了楊姓男子等3人，在羽部康裕辦公室附近埋伏，等到對方出現，跳出拿球棒毆打，導致羽部康裕右前臂、雙大腿多處挫傷。羽部康裕遭毆，心靈受創嚴重，連走在路上都還怕遭到攻擊，晚上睡覺還時常驚醒，內心十分煎熬，向士林法院提起告訴，要求賠償200萬元。

判決書指出，羽部康裕提起訴訟，向賴男、毆打他的3人提起訴訟，同時主張賴男任職的情趣用品店老闆花錢買兇，而法院也依照傷害罪等罪嫌，判處3名男子分別3到4個月有期徒刑。

不過，法院審理後認為，沒有足夠的證據可以顯示，賴男是受到老闆請求，花15萬元僱用兇手毆打羽部康裕，審酌案情後，判定賴男等4人要賠償精神撫慰金30萬元。

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