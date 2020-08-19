　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「不做愛不給巧克力」北市優良公車司機淪惡狼　3度性侵還讓她墮胎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市李姓男子4年前擔任某客運司機時，對當時年僅16歲乾女兒性侵遭收押，交保後居然再度強吻擁抱，地院再依乘機猥褻判處1年。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲司光宇曾被表揚為優良司機，現在因為性侵女乘客入監。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者崔子柔／綜合報導

原在台北某客運當司機的司光宇，利用女乘客有心智缺陷的弱點，威脅「不跟他做愛不給巧克力」拐她去開房間還讓她懷孕，司男的犯行在她懷孕13周時才曝光，案經台北地院審理，司男辯稱不知道被害女子身心障礙，但他同事證稱「總站司機都知道」，法院依3次趁機性交罪，判司男應執行6年6月徒刑確定。

司光宇現年58歲，他過去因為在公車上撿到50萬元拾金不昧，受表揚為優良司機。司光宇在2015年間與該名被害女子相識，2人透過LINE聯絡，他常在下班後載被害人前往她母親的公司、或利用假日邀約被害人出遊，以巧克力、零食引誘，3度帶被害人到台北市不同的旅社性交。

到了2016年9月間，被害人察覺生理期異常，結果一驗就出現2條線，到醫院檢查發現已經13周，進行引產手術後，胚胎的DNA檢驗出與司光宇相符，檢警偵辦後將他起訴。

司光宇辯稱她平時上車都是給全票，並不知道她有身心障礙，2人是男女朋友關係，在雙方同意下發生性行為。但司男的同事則稱被害人下班時「她們會一群一群約7、8名少女一起」，總站司機都知道，只要一聊天就能察覺她們與一般人不太一樣。

被害人說，她沒有很喜歡司男，也沒有和他交往，是因為她沒有朋友才把司男當朋友。

判決指出，司男利用心智缺陷以及被害人渴望交友的心態，多次誘拐性交，犯後還避重就輕，未與家屬和解，加上告訴代理人證稱，被害人被性侵以後，頭上出現「壓力圓形禿」，建議重判司男，就司男3次犯行各判刑3年6月，訂應執行刑6年6月。另外民事部分，去年底一審判決司男須賠償100萬元。

 

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
新戀情直擊！郭書瑤「緊身低胸」深夜調情被帶回家　男伴身分曝光
快訊／越南發現1例確診「台灣入境」　指揮中心了解中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

型男教授楊智傑遭爆「偽單身」偷吃美女電眼OL　蹂躪小三私訊流出

酒店妹設局綁「賭博發財前男友」　關鍵照露餡！他怕被消失不敢回家

「不做愛不給巧克力」北市優良公車司機淪惡狼　3度性侵還讓她墮胎

「中國有嘻哈」歌手返台詐億元　「骨灰罈對岸需求大增」新北人妻直接掏2000萬

內湖民宅凌晨竄火　一家4口兒女遭濃煙嗆傷、父腿軟坐擔架被推出

警打右轉燈3秒後「左轉」！18歲騎士撞上倒地　車禍影片曝光

草埔隧道自動測速照相　7個月拍超過1萬3千張罰單…屏東第1名

桃園男向前女友逼債反遭圍毆「亂棒虐死」　11惡煞抓到了！

小琉球又傳觸摸海龜　這回是小孩未滿12歲無法管…網友氣炸了

館長被健身工廠告！3度出庭不認罪　傳2證人皆回答「聽房東說」

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

30噸垃圾塞爆民宅！進出用爬的　鄰居被臭20年...花3天70人清空

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

好溫馨！紅葉少棒隊圍繞KID唱隊歌　小鬼和小朋友約定「10年以後當職棒選手...」

型男教授楊智傑遭爆「偽單身」偷吃美女電眼OL　蹂躪小三私訊流出

酒店妹設局綁「賭博發財前男友」　關鍵照露餡！他怕被消失不敢回家

「不做愛不給巧克力」北市優良公車司機淪惡狼　3度性侵還讓她墮胎

「中國有嘻哈」歌手返台詐億元　「骨灰罈對岸需求大增」新北人妻直接掏2000萬

內湖民宅凌晨竄火　一家4口兒女遭濃煙嗆傷、父腿軟坐擔架被推出

警打右轉燈3秒後「左轉」！18歲騎士撞上倒地　車禍影片曝光

草埔隧道自動測速照相　7個月拍超過1萬3千張罰單…屏東第1名

桃園男向前女友逼債反遭圍毆「亂棒虐死」　11惡煞抓到了！

小琉球又傳觸摸海龜　這回是小孩未滿12歲無法管…網友氣炸了

館長被健身工廠告！3度出庭不認罪　傳2證人皆回答「聽房東說」

鳳梨生津止渴、整腸、抗疲勞！　但5種人要小心吃

型男教授楊智傑遭爆「偽單身」偷吃美女電眼OL　蹂躪小三私訊流出

幕後／蔡壁如辭組織部無人可接　民眾黨將迎新一波內亂

【滿18成年3】2022將公民複決18歲投票權？周春米：下會期將組「修憲小組」

【滿18成年2】婚禮「邀150人」能增進婚姻關係？婚姻顧問：不要只有登記婚！

【滿18成年1】女男17歲可結婚 女女18歲不能婚！青年團體：成年年齡一致很迫切

一間比一間可怕！盤點亞洲「8大猛鬼傳說飯店」　台灣上榜3間超毛

被甜言蜜語欺騙「戀愛腦」星座Top 3！ 巨蟹腦補完美情人、雙魚耳根子軟

布萊德彼特爆「極樂多人運動」專屬約炮手機約愛！　外媒揭傻眼真相

政策不該一言堂！彰化找出無症狀卻被撤查　醫385字喊話陳時中：防疫並非對立

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

社會熱門新聞

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

基隆旅社5死慘案！陸戰隊軍人大屠殺成人魔

金門遊遭丟包太武山！領隊竟喊：他們硬要出團

桃園大圳驚見裸女屍！臉部「全潰爛」仰躺

逼債前女友反遭虐殺　11惡煞抓到了

台南女床上詭異亡！頸部「一圈青黑」老公嚇傻

警打右轉燈3秒後「左轉」！18歲騎士撞上倒地

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

台南一中生考上中醫卻車禍昏迷　親友上網集氣

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

草埔隧道自動測速照相　7月拍超過1萬3千張

板橋高中「暑假布置畢業典禮」　民眾驚呼：像極了「殉情」

心碎撞擊影片曝　2歲女童輪下慘死

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／越南新增1例台灣入境確診

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

板橋299元吃到飽爽嗑燉飯、義大利麵

愛奇藝下架專法來了！9/3正式上路　陸資影音平台禁來台

哥哥4年前「被報失蹤」！妹打掃房間…驚見「詭異白骸」

全家加碼振興！200變600元購物金

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

狂吃生魚片會卡陰　5種招陰食物

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝萌芽時間點

獨／郭宗坤「3點聲明」反擊柯以柔：背後有高人操刀！

金剛歷任都女神！　緋聞名冊驚見「最強小三」

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

更多

最夯影音

更多
《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話
尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面