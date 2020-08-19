「不做愛不給巧克力」北市優良公車司機淪惡狼　3度性侵還讓她墮胎

▲司光宇曾被表揚為優良司機，現在因為性侵女乘客入監。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者崔子柔／綜合報導

原在台北某客運當司機的司光宇，利用女乘客有心智缺陷的弱點，威脅「不跟他做愛不給巧克力」拐她去開房間還讓她懷孕，司男的犯行在她懷孕13周時才曝光，案經台北地院審理，司男辯稱不知道被害女子身心障礙，但他同事證稱「總站司機都知道」，法院依3次趁機性交罪，判司男應執行6年6月徒刑確定。

司光宇現年58歲，他過去因為在公車上撿到50萬元拾金不昧，受表揚為優良司機。司光宇在2015年間與該名被害女子相識，2人透過LINE聯絡，他常在下班後載被害人前往她母親的公司、或利用假日邀約被害人出遊，以巧克力、零食引誘，3度帶被害人到台北市不同的旅社性交。

到了2016年9月間，被害人察覺生理期異常，結果一驗就出現2條線，到醫院檢查發現已經13周，進行引產手術後，胚胎的DNA檢驗出與司光宇相符，檢警偵辦後將他起訴。

司光宇辯稱她平時上車都是給全票，並不知道她有身心障礙，2人是男女朋友關係，在雙方同意下發生性行為。但司男的同事則稱被害人下班時「她們會一群一群約7、8名少女一起」，總站司機都知道，只要一聊天就能察覺她們與一般人不太一樣。

被害人說，她沒有很喜歡司男，也沒有和他交往，是因為她沒有朋友才把司男當朋友。

判決指出，司男利用心智缺陷以及被害人渴望交友的心態，多次誘拐性交，犯後還避重就輕，未與家屬和解，加上告訴代理人證稱，被害人被性侵以後，頭上出現「壓力圓形禿」，建議重判司男，就司男3次犯行各判刑3年6月，訂應執行刑6年6月。另外民事部分，去年底一審判決司男須賠償100萬元。