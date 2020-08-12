吳怡農愛上「小11歲嫩妹」　週末夜宿直擊！細肩戰袍大秀美背

圖、文／鏡週刊

外型健美帥氣、因北市立委選舉一戰成名的民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農，如今傳出新戀情！本刊直擊，擁有廣大「農粉」的吳怡農，連續2個週末假日都在住處與王姓氣質女幕僚過夜，2人每次都在「農舍」共處至少逾10小時才分頭出門。

去年因投入台北市立委選戰爆紅的吳怡農，儘管最後選舉落敗，但他選後成立壯闊台灣協會，520後還出任民進黨智庫新境界文教基金會副執行長，人氣居高不下。面對外界追問感情，吳怡農始終強調自己單身，但本刊直擊他與小11歲的王姓女幕僚「小農女」，已進展到在「農舍」過夜的程度，消息一出，可能讓搶著當吳太太的粉絲們心碎！

▲8月10日09:32，王姓小農女（圖）是朋友口中的氣質正妹，與吳怡農差了11歲，去年9月起加入吳競選團隊協助他打選戰。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊自7月底起，連續2個週末假日午夜直擊，身材纖瘦的氣質正妹2度夜宿吳怡農位於北市中山區的住處，且每次一待就超過10小時，直到週日下午才出門；從2人刻意一前一後進出吳家的舉止推斷，吳怡農顯然沒打算讓這段戀情太早曝光。

▲7月26日週日凌晨01:14，甫結束行程的吳怡農（圖）獨自返回距離行政院不到300公尺的住處。

▲7月26日01:19，吳怡農前腳剛回住處，相隔5分鐘，王姓小農女（圖）便出現在他的住處，輕鬆推開大門上樓夜宿。

▲7月26日15:47，小農女（圖）在吳怡農住處待了14小時後獨自離開，此時她戴起眼鏡，身上的穿著與凌晨進入時一模一樣。

▲7月26日18:49，與小農女待了一夜後，吳怡農（圖）傍晚換穿一身運動裝，背著網球拍帥氣出門。

▲8月2日04:47，小農女在週日清晨近5點，2度赴吳怡農住處夜宿。

▲8月2日14:46，小農女（圖）在吳怡農住處待了10小時，離開時穿著深色細肩帶小可愛、頭戴鴨舌帽，與進入時相同。

▲8月2日15:00，小農女（圖）在吳怡農住處待了10小時，離開時穿著深色細肩帶小可愛、頭戴鴨舌帽，與進入時相同。

本刊調查，這名王姓女幕僚年僅28歲，外型、專長與學經歷都和吳相當匹配，去年9月起就陪他打立委選戰，敗選後仍持續相伴左右、擔任由吳創辦的壯闊台灣協會研究員，2人密切相處近一年。可望擺脫「黃金單身漢」的吳怡農，與女幕僚的互動卻是相當謹慎低調，看得出小心翼翼呵護這段關係。

▲8月7日01:11，吳怡農（右）與小農女（左）常在北市松山區的壯闊台灣協會辦公室一起待到深夜，才一起有說有笑離開，吳還低調戴起口罩。

▲8月7日01:12，吳怡農（右）與小農女（左）互動低調謹慎，在馬路上還刻意保持「社交距離」。



更多鏡週刊報導

【吳怡農新戀情1】吳怡農煲愛14小時不出門 揪小農女午夜摸黑入農舍幽會

【吳怡農新戀情2】有夠拚！凌晨快5點還入農舍 小農女細肩戰袍露美背

【吳怡農新戀情3】高顏值小農女超狂背景曝光 友讚：不給別的妹紙留活路