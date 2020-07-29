快訊／台聯：請台灣人作陣繼續為李登輝祈福





▲前總統李登輝。（資料照／記者張一中攝）

記者袁茵／台北報導

關於高齡97歲的前總統李登輝最新狀況，28日晚間傳出離世消息，震驚政壇。台聯29日凌晨緊急澄清，「那是假的」，29日中午再度強調，「李總統目前仍在醫院慢慢恢復中，請台灣人作陣繼續為總統祈福。」

前總統李登輝28日晚間驚傳病危，引起政壇高度關注，不少媒體徹夜駐守現場。台聯29日凌晨於臉書上表示，李登輝離世消息「那是假的！李總統仍在醫院接受治療中。希望他早日恢復健康！」

面對李登輝最新狀況，台聯29日中午再度於臉書澄清，「台灣民主之父、台聯精神領袖李登輝總統。一位武士道精神的總統，心心念念的是台灣人如何生活得快樂有尊嚴，脫離台灣人的悲哀！李總統目前仍在醫院慢慢恢復中，請台灣人作陣繼續為總統祈福。」

李登輝狀況備受外界高度關注，總統蔡英文、賴清德、蘇貞昌29日上午趕往榮總探視，座車於29日早上9時30分進入榮總地下室，並於10時15分左右隊離開榮總。總統府對外表示，蔡英文、賴清德、蘇貞昌聽取李前總統醫療團隊簡報，並感謝醫療團隊妥善照顧的辛勞。探視於10時10分結束。

而李登輝夫人曾文惠約29日上午11時15分左右，在旁人攙扶下緩緩走出家門，並且上座車離開翠山莊；約11時30分左右，曾文惠座車抵達榮總。

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