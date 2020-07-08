違章農地工廠照常營運　環團怒批經濟部公開「打假球」

▲立委蔣萬安呼籲政府，針對農地上的違章工廠，應做到資訊公開且即報即拆。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

新版《工廠管理輔導法》今年3月20日上路，但環團認為，經濟部公開的工廠名單很多資料不完全，甚至和法定公開資訊項目有落差，認為是在公開「打假球」，今（8日）多個環團在朝野立委支持下赴經濟部陳情。立委蔣萬安到場聲援，呼籲政府針對農地上的違章工廠，應做到資訊公開且即報即拆。

地球公民基金會山林國土組專員蔡佳昇表示，經濟部花了7000萬清查各縣市「新增建工廠數量」，但在5月底透過時力立委質詢才發現，經濟部掌握的違章工廠數僅466家，數量少到匪夷所思，地球公民基金會重新比對製造業稅籍與工廠登記資料，推估三年來新增的農地違章工廠至少有2萬間，而僅有1家斷水斷電、11間斷電、1家拆除，全台從中央到地方的經發單位在遏止違法方面明顯失職。

請繼續往下閱讀...

▲環團最後呼籲，經濟部應依法公開新增及既有位登機工廠名單及清查數量。（圖／記者崔至雲攝）

蔣萬安表示，經濟部公布違章工廠的態度，完全違背縣「開放政府」的精神，中央自己都不落實《工輔法》，有什麼資格要求地方政府對違章工廠進行執法？依《工輔法》28-2條「工廠管理輔導會報得邀請專家學者及民間團體代表參與」但目前會報不只沒有民間代表，更沒有公開預告會議、議程等。

蔣萬安也說，新北市已拆除90家、斷水斷電1家；台中市拆除1家，和目前經濟部公布的查處數接就有出入，經濟部應說明這資料從何時開始算起，更應依法詳細公開違法項目與民眾參與會報，不讓違章工廠毒瘤漫延擴散在農地，危害台灣糧食安全。





▲▼環團呼籲，經濟部應定義何謂「地方政府怠惰」，並開始實施中央代行機制；邀請專家學者、民間團體代表參與工廠管理輔導會報。（圖／記者崔至雲攝）

民進黨立委洪申翰也說，2016年5月20日後新增的違章工廠即報即拆應是政府不變的立場，地方政府對此應有清查責任，若地方未依法進行查處，中央應依《工輔法》第28-3條停止供水、供電，這是經濟部不可規避的責任跟義務。

洪申翰再說，《工輔法》同條也規定相關清查執行，應公告於網站使資訊透明公開，但目前經濟部公開之資料未有清查總數，與實際上資訊透明的期待有所落差，因而要求地方與中央主管機關，都應做到資訊公開透明，該拆就拆，該斷水斷電就斷水斷電，依法行政。

環團最後呼籲，經濟部應依法公開新增及既有位登機工廠名單及清查數量；各縣市政府應依據《工輔法》更新相關規定，明訂針對新增建之斷水斷電程序；經濟部應定義何謂「地方政府怠惰」，並開始實施中央代行機制；邀請專家學者、民間團體代表參與工廠管理輔導會報。

