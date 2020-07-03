朋友免費幫裝冷氣「牆壁長出兩球一條」　網友狂喊：這照片有味道

記者黃翊婷／綜合報導

日本一名網友「Chan109」上月25日在推特貼出兩張照片，意外爆紅，他表示，先前找來認識的朋友幫忙進行冷氣施工，沒想到連接排水管部分的塑鋼土卻被捏成「兩球一條」，自然下垂的模樣看起來就像是男性的生殖器，讓他覺得好氣又好笑。

照片中，原PO家的冷氣排水管遠遠看上去似乎沒有什麼異樣，但放大一看，管線周圍的塑鋼土竟然被捏出造型，看起來就像是男性的生殖器。原PO無奈貼出對照圖，坦言家裡的冷氣施工是找認識的師傅幫忙，沒有收費，如果是找外面的師傅，按照標準施工費起算，大約要花12000日圓（約新台幣3285元），如果要裝得好看一點，還要另外付費5000日圓（約新台幣1369元）。

這組奇葩的照片自6月25日公開至今，已累積2.5萬次喜歡、1萬次轉分享。網友們也跟著在原PO文章底下留言開玩笑，直呼這組照片有味道，「這是藝術」、「在周圍放點鋼刷，會更像哦」、「看起來就是會漏水的樣子」、「朋友根本天才雕刻家」、「怕冷氣感冒的話，也可以幫它穿上小褲褲哦」。