　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

朋友免費幫裝冷氣「牆壁長出兩球一條」　網友狂喊：這照片有味道

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者黃翊婷／綜合報導

日本一名網友「Chan109」上月25日在推特貼出兩張照片，意外爆紅，他表示，先前找來認識的朋友幫忙進行冷氣施工，沒想到連接排水管部分的塑鋼土卻被捏成「兩球一條」，自然下垂的模樣看起來就像是男性的生殖器，讓他覺得好氣又好笑。

照片中，原PO家的冷氣排水管遠遠看上去似乎沒有什麼異樣，但放大一看，管線周圍的塑鋼土竟然被捏出造型，看起來就像是男性的生殖器。原PO無奈貼出對照圖，坦言家裡的冷氣施工是找認識的師傅幫忙，沒有收費，如果是找外面的師傅，按照標準施工費起算，大約要花12000日圓（約新台幣3285元），如果要裝得好看一點，還要另外付費5000日圓（約新台幣1369元）。

這組奇葩的照片自6月25日公開至今，已累積2.5萬次喜歡、1萬次轉分享。網友們也跟著在原PO文章底下留言開玩笑，直呼這組照片有味道，「這是藝術」、「在周圍放點鋼刷，會更像哦」、「看起來就是會漏水的樣子」、「朋友根本天才雕刻家」、「怕冷氣感冒的話，也可以幫它穿上小褲褲哦」。

ET快訊
范瑋琪又被砲「說謊讀哈佛」！網紅律師：不能怪她　揭關鍵原因
52歲伊能靜痛哭吐真心話！自揭童年恐怖陰影：我的毛病不是我想
愛莉莎莎開箱「低收入戶的家」！　網友傻眼看完全哭了
萬壽路超毛「恐怖機車」！女友轉頭一看沿路狂哭　釣出一堆「受害
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

美股擺脫「疫情復發」陰影收紅　那斯達克續創新高

梅克爾避談「歐盟跟進美國制裁中國」：與北京保持對話

美佛州新冠肺炎「單日增破萬例」創新高　邁阿密海灘再下宵禁令

朋友免費幫裝冷氣「牆壁長出兩球一條」　網友狂喊：這照片有味道

馬桶裡有蛇！掀蓋驚見「耍萌吐信」探出水　緩緩爬出千人讚

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

FUJACOOK專訪上字

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

房業涵跳槽東森揭「擠掉韓佩穎真相」　穩交圈外男友「結婚30歲後再說」

朋友免費幫裝冷氣「牆壁長出兩球一條」　網友狂喊：這照片有味道

馬桶裡有蛇！掀蓋驚見「耍萌吐信」探出水　緩緩爬出千人讚

網傳「芒果長黑斑」更貴更甜　專家揭2大真相：你聽過「炭疽病」？

新疆下起六月雪！持續20hrs「積雪50公分」　居民驚呼：真真真真冷

快訊／台東南王路橋口清晨車禍！女騎士遭撞「滑行10m」　無心跳搶救中

朋友免費幫裝冷氣「牆壁長出兩球一條」　網友狂喊：這照片有味道

陸網票選「演藝圈最美女神」TOP1出爐！　林志玲、朱茵全輸給「這位媽咪」

其實男生也需要安全感！做對4大關鍵讓他更愛妳

內行人教你挑包甜西瓜　看底部圈圈最關鍵

台灣首加入FIBA3X3認證國際聯盟　吳岱豪領軍台將亮相

5G開台第三波　遠傳「魚肚料理」蓄勢待發

火焰槍直接在冰上烤布蕾　台北東門市文青冰店必吃「燒冰」系列

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

新奇熱門新聞

想上廁所驚見「小蛇探頭」爬出馬桶

女誤闖鬼車站竟失蹤　多年後網揭真相

超商大夜收銀機見冥紙　店長調畫面嚇壞

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

女性胸型分7種　大多數人屬這種…

素人片是真的！女優真實身分曝光

10大校園靈異故事　鬼王傳說直接上榜

影／不用開瓶器開酒瓶的6種方法

世界最長單字　189819字母組成

撈到80公斤龍涎香　3漁民噱翻了

智齒劇痛9個月　38歲男家中上吊

台灣5大校園「靈異事件」盤點！

全球怪聲「天使號角」吹末日警報

更多熱門

相關新聞

大龍新城冷氣壓縮機散熱不良

大龍新城冷氣壓縮機散熱不良

近日天氣悶熱，台北市6月氣溫甚至飆升至38.9度，氣象局表示這是台北124年來最高溫的溫度，但市長柯文哲任內重大政績大龍新城爆出住戶逢雨漏水之外，北市議員陳怡君披露，現在就連吹冷氣也要提心吊膽，冷氣也擔憂因通風散熱不良造成冷氣壓縮機熱氣往室內吹，形同冷氣越吹越熱，住戶苦不堪言。

港版國安法「各國回應一次看」！

港版國安法「各國回應一次看」！

影／快許願！東京「神秘白色光球」劃破黑夜

影／快許願！東京「神秘白色光球」劃破黑夜

關鍵字：

冷氣日本

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

東區ZARA前車震　下場曝光

「強對流雷雨」炸全台　6縣市高溫燈號

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

60萬金飾不見　他擲筊連出3聖杯

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

獨／妹子手腕爬滿「密密麻麻囊腫」　男友急問：還能結婚嗎？

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

愛莉莎莎「低收入戶」開箱！網哭了

范范被砲「哈佛說謊」！律師揭關鍵：別怪她

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

FUJACOOK專訪上字

FUJACOOK專訪上字

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面