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瘋電影／普立茲記者　揭露啃樹皮吃人肉的烏克蘭大飢荒

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文／賴賴

▲▼普立茲記者。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

電影艱澀但非常具有價值，不但沒有時代差距，電影將當時莫斯科與烏克蘭，以彩色和黑白的視覺差異，直接說明兩個地區人民的生活，搭乘火車前往烏克蘭，影片顏色漸漸暗沉沒有色彩到黑白，這是真實故事改編，非常佩服導演與編劇與製片商對這部電影題材的支持，非常珍貴且驚悚，史達林的謊言，漠視烏克蘭人民飢荒的真相，百萬喪名的老百姓，何其殘忍。

加雷斯仲斯是一位勇者，他隻身前往採訪史達林，根本就是去找死，還要去挖掘史達林欺騙世人的真相，所以這個新聞相當珍貴，而當時蘇聯早已買通普立茲記者，撰寫欺騙世人的假消息，沒人能夠前往烏克蘭拍出真相，正如這次武漢病毒一樣，可惜這個時代的瓊斯先生，三名大陸公民記者，都不知下落何方，對於挖掘真相的勇氣，三名公民記者的勇氣和男主角一樣令人敬佩，只不過沒想到這個發生在1932年的事情，在2020年會繼續上演。

真實的仲斯先生在1935年在中國被謀殺，對於他正義的勇氣，萬分佩服，看完電影更佳珍惜得來不易的民主自由。



片　　名：普立茲記者　向加雷斯瓊斯致敬
英文片名：Mr. Jones
類　　型：劇情
上映日期：2020-06-12
片　　長：01時59分
導　　演：阿格涅斯卡霍蘭(Agnieszka Holland)
演　　員：凡妮莎寇比(Vanessa Kirby) 、 詹姆士諾頓(James Norton) 、 彼得塞斯嘉(Peter Sarsgaard) 、 喬瑟夫馬維(Joseph Mawle) 、 蜜卡莉娜奧珊斯卡(Michalina Olszanska)
國　　家：波蘭
語　　言：英語
發行公司：


劇情大綱

描述二戰前30年代 仲斯揭露蘇聯大饑荒事實驚人真相

故事描述英國記者加雷斯仲斯前往蘇聯，揭開一起國際陰謀的經過。
1930年代初期，歐陸情勢詭譎，曾經採訪過希特勒的英國記者加雷思仲斯，決心再挑戰訪問史達林，隻身前往莫斯科，意圖揭開蘇聯經濟快速成長背後的真相。在那裡，政府的鷹犬無處不在，他設法避開監視並進一步深入烏克蘭，卻意外見證超越想像的人間煉獄……。

真實事件改編，波蘭名導演阿格涅斯卡霍蘭揭露蘇聯時期種族滅絕事件，並以喬治歐威爾名作〈動物農莊〉為敘事引線，帶觀眾經歷一場歐威爾式的惡夢。全片在冷冽雪國直面殘酷悲劇，不僅尖銳探討新聞工作者的社會責任，並巧妙回應後真相時代議題。英倫新星詹姆斯諾頓獨挑大樑、表現搶眼，《欲蓋彌彰》彼得賽斯嘉、《不可能的任務6》凡妮莎寇比亦貢獻精彩演出。

▲▼普立茲記者。（圖／imdb）

▲獲得普立茲獎的記者光天化日說謊，幫蘇聯淹蓋真相。

▲▼普立茲記者。（圖／imdb）

▲小助理也有著從事記者工作的偉大情操。

▲▼普立茲記者。（圖／imdb）

▲冒著生命危險揭發烏克蘭大飢荒的慘狀，後來被暗殺。

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