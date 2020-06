法軍擊斃蓋達組織首腦「盟友一併殲滅」　全面防恐逮捕IS領袖

▲法軍擊斃在北非的蓋達組織首領德魯克岱爾(Abdelmalek Droukdel)。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社巴黎5日綜合外電報導

法國官員今天表示,法軍部隊在非洲的馬利北部擊斃「伊斯蘭北非蓋達組織」(AQIM)首腦、阿爾及利亞籍的德魯克岱爾(Abdelmalek Droukdel)。

法國國防部長帕利(Florence Parly)指出,德魯克岱爾是昨天在馬利與阿爾及利亞邊界附近遭擊斃,他的許多親密盟友也一併遭「殲滅」。

法新社報導,伊斯蘭北非蓋達組織(Al-Qaeda in the Islamic Maghreb)在阿爾及利亞邊界設有基地,用來在撒哈拉以南非洲沙赫爾區(Sahel)發動攻擊與綁架西方人士。伊斯蘭北非蓋達組織源自於阿爾及利亞激進伊斯蘭主義者於1990年代後期成立的組織;德魯克岱爾對此區數個附屬聖戰士組織握有權力。

BREAKING: France announces it has killed leader of al-Qaeda in north Africa, Abdelmalek Droukdel, in an operation in Mali.