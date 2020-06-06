法軍擊斃蓋達組織首腦「盟友一併殲滅」　全面防恐逮捕IS領袖

▲法軍擊斃在北非的蓋達組織首領德魯克岱爾（Abdelmalek Droukdel）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社巴黎5日綜合外電報導

法國官員今天表示，法軍部隊在非洲的馬利北部擊斃「伊斯蘭北非蓋達組織」（AQIM）首腦、阿爾及利亞籍的德魯克岱爾（Abdelmalek Droukdel）。

法國國防部長帕利（Florence Parly）指出，德魯克岱爾是昨天在馬利與阿爾及利亞邊界附近遭擊斃，他的許多親密盟友也一併遭「殲滅」。

法新社報導，伊斯蘭北非蓋達組織（Al-Qaeda in the Islamic Maghreb）在阿爾及利亞邊界設有基地，用來在撒哈拉以南非洲沙赫爾區（Sahel）發動攻擊與綁架西方人士。伊斯蘭北非蓋達組織源自於阿爾及利亞激進伊斯蘭主義者於1990年代後期成立的組織；德魯克岱爾對此區數個附屬聖戰士組織握有權力。

BREAKING: France announces it has killed leader of al-Qaeda in north Africa, Abdelmalek Droukdel, in an operation in Mali. — Elma Aksalic (@ElmaAksalic) June 5, 2020

法國今天也聲稱逮捕大撒哈拉伊斯蘭國（Islamic State in the Greater Sahara, EIGS）首腦。大撒哈拉伊斯蘭國時常在尼日的西部邊界發動攻擊。

帕利推文說：「5月19日，法國部隊逮捕姆倫巴特（Mohamed el Mrabat），他是沙赫爾區的聖戰士老手，也是大撒哈拉伊斯蘭國的重要幹部。」帕利說，針對大撒哈拉伊斯蘭國「在此區其他重大恐怖威脅」的作戰行動仍持續進行。