NASA徵30至55歲登月受試者！要會說英、俄語...學歷博士以上

▲NASA徵人模擬太空生活。（圖／達志）

實習記者崔子柔／綜合報導

NASA預計2024年實行「月亮女神號」（Artemis）探月計劃，下一步也準備登陸火星，現在要徵人在地上進行「太空人」模擬，觀測受試者的身體、心理反應作為參考。「月亮女神號」計畫將新一代太空人送上月球，其中可能出現首位女性登月太空人，且比過往登月時間長上5倍，是有史以來停留在月球上最久的任務。

NASA稱，透過VR技術輔助，受試者將在俄羅斯莫斯科的基地度過太空人有限且封閉的生活，過程中也會執行科學實驗、機械維護使用等。受試時長分為4個月、8個月及一年，NASA將利用此模擬所得的身體、心理數據反應，提前預防月球、火星計畫可能會碰上的問題。

▲「月亮女神號」任務重點在於研究蘊藏大量冰源隕石坑的月球南極，評斷是否可作為人類在月球上所需的水源。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

NASA要求受試者的條件須為30至55歲間的美國公民，並具備英、俄語口說、書寫能力，擁有博士以上學位或是受訓軍官經驗，不過這些條件仍有彈性調整空間。

雖然是地上模擬，但該受試者需像其他太空計畫一樣，在行動前到點隔離2星期。目前未透露受試者將得到多少報酬，將會依照NASA不同合作方案分配。