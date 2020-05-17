韓國瑜要支持者別投票　江啟臣：他還是以市政跟防疫優先

▲江啟臣。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／綜合報導

面臨罷免危機，高雄市長韓國瑜日前自錄影片，呼籲支持者6月6日不要去投票，挨批打悲情牌，反而讓更多人回高雄投票。對此，國民黨主席江啟臣表示，「我想市長還是以市政跟防疫優先，他已經講清楚了」。

江啟臣17日與黨籍立委到新竹竹蓮寺參香祈福。對於韓國瑜要支持者別投票，江啟臣受訪表示，防疫、市政、紓困與振興，是高雄市政府和韓國瑜的首要工作。

江啟臣還說，其實也不只韓國瑜，全國各縣市包含國民黨執政縣市絕對都是以紓困、防疫和振興工作最優先。