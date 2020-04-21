與男友相戀長輩 Say No　妙齡女飲藥輕生！警到場發現狗狂吠

▲彰化1名女子與男友相戀得不到長輩祝福，飲藥試圖輕生。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

真是苦命鴛鴦！彰化1名妙齡女子與男友相戀，卻得不到家中長輩祝福，心情苦悶難過，傳簡訊給正在上班的男友，她決定用吞安眠藥來了卻自己的生命，警消到場時女子命在旦夕，但女子家養的多隻大型犬不斷狂吠，警消分秒必爭，利用空檔進屋將呈現昏迷的女子救出，所幸送醫急救後女子恢復意識。

據了解，鹿港警分局福興分駐所，警員胡博舜、蔡嘉文於4月18日接獲勤務指揮中心通報，有1名妙齡女子疑似尋短，警方到場後發現該地點飼養多隻大型犬隻，並不斷對警方狂吠，胡、蔡2員因救人心切，分秒必爭，立即拔出警棍阻止犬隻，保護119救護人員進入屋內搶救。

▲彰化1名女子飲藥試圖輕生。（圖／記者唐詠絮翻攝）

救護人員入內後發現該名女子疑似吞入過多安眠藥而昏迷不醒，立即將其送往彰濱秀傳醫院急救，警方調查後得知吳姓女子因感情不順遂，致心情煩悶尋短。

家屬感謝警消人員急馳挽救回愛女一命，警方也請家屬應多關懷、傾聽女子的想法，避免刺激其情緒，並多陪伴參加戶外活動或以運動試紓解情緒，必要時可求助社工，發現異狀立即撥打110報案專線電話或諮詢專線電話(安心專線1925、生命線1995、張老師1980)外，亦可向各地縣（市）政府社會局（處）、衛生單位尋求援助，希望在專業單位的協助之下，避免憾事發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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