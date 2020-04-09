瘋電影／深海終劫站　海底油礦巧遇海底異形

文／賴賴

瘋言瘋語：

看到迪士尼發行，真的要嚇到，畢竟迪士尼出品的電影肯定是品質與內容兼顧，但這部恐怖Ｂ級片，雖然找來克里斯汀史都華參與，乏味的內容使得觀賞中疲軟，只能說這是要做給青少年看的？所以只能靠著越穿越少的克里斯汀留住觀眾，運用黑暗與未知來吊胃口。

電影片尾還是有帶出內涵，人類在海底下挖石油，這些海底災難有數十件，而人類不斷為了私利殘害大自然的事件不勝枚舉，要說新冠病毒很可怕，人類之於地球不輸新冠的殺傷力，看完這部的電影，可以想像地底可能因為環境汙染生態改變，而產生的殺人怪物，這實在也不是第一次電影拍出來，只不過這部電影劇本只在於恐懼的營造，黑摸摸的環境就算是小狗跑過來也會嚇死吧，所以就是小朋友看的恐怖片。

不過還是利用這部電影，呼籲人類反省與懺悔，響應吃素救地球運動。



片 名：深海終劫站

英文片名：Underwater

類 型：冒險、懸疑/驚悚

上映日期：2020-01-22

片 長：01時35分

導演：威廉尤克班(William Eubank)

演員：克莉絲汀史都華(Kristen Stewart) 、 文森卡索(Vincent Cassel) 、 T.J.米勒(T.J. Miller)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼



劇情大綱



《深海終劫站》故事講述駐紮於深海底部的鑽井研究人員，因為一場災難性意外受困於即將被淹沒的設施中。唯一的生存之路竟然只剩下徒步經由海底平面走到遙遠的廢棄鑽井臺。



在混亂中一面逃竄、一面試著搞清楚狀況的他們很快就意識到…某種前所未見的海底掠食者已被喚醒，並將他們當作獵物般的追擊撲殺…

▲海底巨變，不知道外面狀況，但必須棄船。

▲所有人都得離開，才能保住性命。

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