防疫期約開房…櫃台一句「出示身分證」救他一命！　網學到新招：開始裝沒帶

▲原PO竊喜，幸好女孩沒帶身分證。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

疫情期間仍有勇者持續約女孩上旅館！一名男大生日前就踢到鐵板，他前幾天在交友軟體上約了一位女孩見面，原以為自己約到絕世美女，怎料一見面瞬間心寒，對方和照片簡直判若兩人，幸好旅館櫃檯一句「請出示一下兩位的證件」拯救了他，最後完美脫身。

原PO在《Dcard》表示，那位女孩在交友軟體上的照片十分動人，於是他懷著滿心欣喜開車去接她，等了好久對方都沒現身，卻突然出現一名陌生女子叫住他，對方自稱「我就是XXX啊～」，當下他心頭一震，想著「 怎麼跟照片完全不一樣啊，不會給我偷換一個人吧！」雖然氣氛瀰漫著尷尬，原PO還是秉持著紳士精神，開車載女孩前往旅館，「一路上雖然有說有笑，但我心裡都在想『我是誰？我在這裡幹嘛？』」。

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▲防疫期間還是少約網友見面為妙。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



抵達旅館後，他邁著沉重步伐緩緩進入，並拿出自己的身分證開一間房休息3小時，櫃台小姐表示，「不好意思請出示一下兩位的證件喔，因為是防疫期間」，這時女孩開口說，「蛤？我沒有帶欸…怎麼辦？」對方則告知，防疫期間旅館會加強控管，必須看身分證才能確認客人身分，所以「沒有證件我們沒有辦法幫你們開房間」。

原PO聽到櫃台小姐的回應後，上一秒的懼怕與悔恨全消散，「我頓時有種鬼門關前走一遭再回來的感覺」，但他仍盡力掩飾內心喜悅，假裝失望地說「那好吧…」並乖乖開車載女孩回家，回程途中臉上都掛著難以掩飾的笑容，「真的被防疫救回一條命！」

網友表示，「看到這篇大家開始裝沒帶證件囉」、「結果她說要去你家」、「跟她說來我家也要證件」、「這種時候約跑真的太勇敢了，不知道該叫你勇者還是莽夫」、「或許是那個女生裝沒帶阿，靠X約到長這樣的，趕快裝沒帶證件」、「第一次不能開房間卻那麼高興，值得紀念。」

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