加拿大麻醉師看YT影片造一分九呼吸機　同事推：邪惡的天才

▲截至22日為止,加拿大共有1470例確診病例。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

加拿大安大略省一所醫院的麻醉師高蒂爾(Alain Gauthier)為了應對醫療資源的缺乏,製造出一部最多可讓9名病人同時使用的呼吸機,讓加拿大嚴峻的疫情可以得到一絲緩解。他的同事艾倫·德拉蒙德(Alan Drummond)分享了「一分九」呼吸器正在運作的照片,並稱讚高蒂爾為「邪惡的天才」。

根據加拿大廣播公司新聞 (CBC News)報導,高蒂爾擁有呼吸力學的博士學位,這次的想法是從2位底特律醫生在2006年發布的YouTube影片得到靈感,將一般的呼吸機以加倍的功率運行,再額外接上呼吸機軟管,達到一台呼吸機讓複數病患使用的目的,但實際層面來看,還是要依據病患們的心肺功能,進行細部的調整。

Hospital turns its one ventilator into nine with some DIY mechanics https://t.co/gUCUhgUJuY via @MailOnline