加拿大麻醉師看YT影片造一分九呼吸機　同事推：邪惡的天才

▲截至22日為止，加拿大共有1470例確診病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

加拿大安大略省一所醫院的麻醉師高蒂爾（Alain Gauthier）為了應對醫療資源的缺乏，製造出一部最多可讓9名病人同時使用的呼吸機，讓加拿大嚴峻的疫情可以得到一絲緩解。他的同事艾倫·德拉蒙德（Alan Drummond）分享了「一分九」呼吸器正在運作的照片，並稱讚高蒂爾為「邪惡的天才」。

根據加拿大廣播公司新聞 (CBC News)報導，高蒂爾擁有呼吸力學的博士學位，這次的想法是從2位底特律醫生在2006年發布的YouTube影片得到靈感，將一般的呼吸機以加倍的功率運行，再額外接上呼吸機軟管，達到一台呼吸機讓複數病患使用的目的，但實際層面來看，還是要依據病患們的心肺功能，進行細部的調整。

Hospital turns its one ventilator into nine with some DIY mechanics https://t.co/gUCUhgUJuY via @MailOnline — alan drummond (@alandrummond2) March 22, 2020

高蒂爾表示，因為擔心醫院會鬧「呼吸機荒」，擔心疫情會讓當地的醫療體系不堪負荷，才會急中生智想出這個辦法，希望不要讓醫生因為醫療器材不足的緣故，被迫要面對選擇病患拯救的道德問題。

加拿大總共有13個一級行政區，截至目前為止，只有西北領地、育空地方（Yukon）、努納福特(Nunavut)三個行政區還沒出現確診病例。在加拿大政府17日宣布鎖國之後，相當於省級的一級行政區西北領地(Northwest Territories)再加碼宣布，21日起拒絕所有非本地人進入，，除少數特殊情況可破例，旅行禁令為期2周。