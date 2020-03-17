快訊／東京奧組會多名委員同意奧運延期至2022

▲東京奧運有可能將延至2022年。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

受到新型冠狀病毒疫情持續擴大影響，東京奧運組織委員會理事高橋治主張，希望東京奧運延至2年後，據日媒報導，該案已獲多名組委會理事贊同，理事會30日將針對是否延後舉行奧運進行討論。

根據《日刊體育》報導，全球新冠肺炎疫情持續擴大，消息人士指出，東京奧運組委會理事高橋治提議，延後奧運時程。高橋認為，在現在這個時間點，組委會應該討論是否延後1至2年。據悉，組委會內也有反對聲浪，因此該議題將透過30日的理事會進行討論。

有人質疑，2022年將舉辦北京冬季奧運，如果東奧延後舉行，是否會有衝突。對此，高橋則表示，東奧是夏天舉辦，這樣一來反而會讓2022年度成為一整年都擁有滿滿的「奧運氛圍」。另一方面，對於取消觀眾觀賽、按照原訂時程舉辦東奧的方案，組委會幹部認為，這樣一來會使全世界失去興趣，減少討論度，因此採取否定態度。

世界衛生組織透露，新型冠狀病毒的疫苗準備時程約為18個月，因此高橋治認為，東京奧運如果要在全球新冠肺炎疫情降溫後，在「安心安全」的狀況下開幕，2年後是最適當的時間。

另一方面，東京奧運的聖火交接儀式原訂3月19日於雅典帕那辛奈克體育場舉行，但如今希臘奧委會表示，為保障公眾健康並遵守希臘政府規定，國家奧委會已同意，將以「空場方式」舉行聖火交接。有消息人士稱，交接儀式上除了少數幾名攝影師，將不會有記者出席，來賓也只會有日本東京奧運組委會的幾名代表與幾名希臘人。

