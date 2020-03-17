網紅「大舔機艙馬桶」惹眾怒！　宣稱挑戰新冠肺炎：那只有窮人才會得

▲美國女網紅路易絲（Ava Louise）大舔機艙馬桶坐墊PO網。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情迄今已有至少18萬人感染，奪走至少7000多條寶貴性命。不過，美國一名女網紅近日卻在抖音發布一段「新冠肺炎挑戰」（Coronavirus Challenge）影片，伸出舌頭大舔機艙馬桶坐墊，事後還開心比出YA的手勢。

綜合INSIDER等外媒報導，該名邁阿密22歲的路易絲（Ava Louise）是網路紅人，不但在IG上有超過15萬名粉絲追蹤，就連抖音也有1.9萬名粉絲。不過，就在世界各國政府宣導對抗疫情之際，她拍下這段「伸舌舔馬桶坐墊」的影片，並於14日轉發至推特，直說「這樣大家就可以知道如何適當在飛機上保持衛生。」

消息傳出後，引發網路反彈聲浪，許多人也認定，路易絲這麼做只是為了引起他人關注。

目前這段轉發在推特的影片尚未刪除，觀看次數已超過30萬。但面對外界的抨擊，路易絲相當不以為意，更說「我不會被感染新冠肺炎」、「新冠肺炎只有窮人才會得」。

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc — Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020

在 Instagram 查看這則貼文 Ava Louise（@avalouiise）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 16 日 下午 2:41 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Ava Louise（@avalouiise）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 14 日 下午 3:36 張貼