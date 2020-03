網紅「大舔機艙馬桶」惹眾怒！　宣稱挑戰新冠肺炎：那只有窮人才會得

▲美國女網紅路易絲(Ava Louise)大舔機艙馬桶坐墊PO網。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

全球新冠肺炎(COVID-19)疫情迄今已有至少18萬人感染,奪走至少7000多條寶貴性命。不過,美國一名女網紅近日卻在抖音發布一段「新冠肺炎挑戰」(Coronavirus Challenge)影片,伸出舌頭大舔機艙馬桶坐墊,事後還開心比出YA的手勢。

綜合INSIDER等外媒報導,該名邁阿密22歲的路易絲(Ava Louise)是網路紅人,不但在IG上有超過15萬名粉絲追蹤,就連抖音也有1.9萬名粉絲。不過,就在世界各國政府宣導對抗疫情之際,她拍下這段「伸舌舔馬桶坐墊」的影片,並於14日轉發至推特,直說「這樣大家就可以知道如何適當在飛機上保持衛生。」

消息傳出後,引發網路反彈聲浪,許多人也認定,路易絲這麼做只是為了引起他人關注。

目前這段轉發在推特的影片尚未刪除,觀看次數已超過30萬。但面對外界的抨擊,路易絲相當不以為意,更說「我不會被感染新冠肺炎」、「新冠肺炎只有窮人才會得」。

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc