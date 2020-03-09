都中文外國人怎麼用？立委轟「台灣旅宿網功能殘破」　觀光局還要砸4億精進

▲饒河夜市觀光人潮。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局建置台灣旅宿網，目前平台約1500家旅宿飯店。立委邱顯智表示，該平台「功能殘破」、「網速慢到嚇死人」，且英文介面還參雜中文，按下訂房後甚至又變回中文，國際旅客根本不能用，如今觀光局又要動用特別預算4億元精進該平台，他直言「是製造資訊垃圾，是錢坑」。

觀光局去年成立本土OTA「臺灣旅宿網訂房平台」，不只業者於該平台上架免手續費，也可保證消費者訂到合法旅宿，建置費約800萬元，觀光局長周永暉表示，目前平台上約有近1500家旅宿加入。

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立委邱顯智指出，觀光局還要砸下4億元，補助旅館業設置友善、無障礙設施，與旅宿業加入旅宿網平台的軟硬體租用費，也會針對加入業者，每房補貼1100元。他直言，該平台房源嚴重不足，靠補貼也不會有用，實際查詢基隆房源僅一筆，相比國際訂房平台Agoda則有43間空房。

▲觀光局建置台灣旅宿網。（圖／翻攝自台灣旅宿網）

邱顯智表示，實際操作旅宿網，發現僅有英文、日文、繁體與簡體中文，且英文介面內參雜許多中文，按下訂房後，卻又變回中文介面，對外國人而言，根本不能用，他表示，編列預算後還是無法吸引國際旅客，根本只是一個錢坑。

邱顯智指出，旅宿網附上的地圖功能也有問題，一般訂房網的地圖都會附上搜尋處附近的房源，反觀旅宿網地圖卻真的只有地圖的功能，使用者無法一目了然附近旅宿，「那大家直接用Google Map就好了啊！」此外，該平台貨幣只有新台幣，也沒有評鑑機制，對消費者而言非常不便。

▲台灣旅宿網只有中文介面，對外國旅客而言無法使用。（圖／記者李宜秦攝）

邱顯智認為，若是真的要幫助業者，觀光局應該出面與國際訂房平台談判，減少業者的上架費，並標示合法房源，建立防詐機制，而不是說砸錢土法煉鋼，花錢更新維護後還是沒人在用，根本是製造資訊垃圾。

邱顯智舉例口罩平台，他強調那也是由政府釋出資訊、民間製作，而且不是只有一個平台，現在旅宿網投資了這麼多經費，就應該要有一定的訂單，不能用「不與民爭利」作為亂砸錢的藉口。

觀光局長周永暉表示，旅宿網成立初衷是為了協助業者，建制到一個階段後，就會回歸民間業者，做系統性服務，雖然很多業者已經有自己的平台，但還有很多不錯的業者，需要靠政府拉他們一把。交通部長林佳龍表示，會請觀光局檢討改進。