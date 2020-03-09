　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

都中文外國人怎麼用？立委轟「台灣旅宿網功能殘破」　觀光局還要砸4億精進

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼饒河夜市人潮減少，不像過去擁擠，甚至有空出來的攤販。國旅,觀光,觀光客,陸客,夜市（圖／記者李宜秦攝）

▲饒河夜市觀光人潮。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局建置台灣旅宿網，目前平台約1500家旅宿飯店。立委邱顯智表示，該平台「功能殘破」、「網速慢到嚇死人」，且英文介面還參雜中文，按下訂房後甚至又變回中文，國際旅客根本不能用，如今觀光局又要動用特別預算4億元精進該平台，他直言「是製造資訊垃圾，是錢坑」。

觀光局去年成立本土OTA「臺灣旅宿網訂房平台」，不只業者於該平台上架免手續費，也可保證消費者訂到合法旅宿，建置費約800萬元，觀光局長周永暉表示，目前平台上約有近1500家旅宿加入。

請繼續往下閱讀...

立委邱顯智指出，觀光局還要砸下4億元，補助旅館業設置友善、無障礙設施，與旅宿業加入旅宿網平台的軟硬體租用費，也會針對加入業者，每房補貼1100元。他直言，該平台房源嚴重不足，靠補貼也不會有用，實際查詢基隆房源僅一筆，相比國際訂房平台Agoda則有43間空房。

▲▼觀光局建置台灣旅宿網。（圖／翻攝自台灣旅宿網）

▲觀光局建置台灣旅宿網。（圖／翻攝自台灣旅宿網）

邱顯智表示，實際操作旅宿網，發現僅有英文、日文、繁體與簡體中文，且英文介面內參雜許多中文，按下訂房後，卻又變回中文介面，對外國人而言，根本不能用，他表示，編列預算後還是無法吸引國際旅客，根本只是一個錢坑。

邱顯智指出，旅宿網附上的地圖功能也有問題，一般訂房網的地圖都會附上搜尋處附近的房源，反觀旅宿網地圖卻真的只有地圖的功能，使用者無法一目了然附近旅宿，「那大家直接用Google Map就好了啊！」此外，該平台貨幣只有新台幣，也沒有評鑑機制，對消費者而言非常不便。

▲▼國旅,觀光,觀光客。（圖／記者李宜秦攝）

▲台灣旅宿網只有中文介面，對外國旅客而言無法使用。（圖／記者李宜秦攝）

邱顯智認為，若是真的要幫助業者，觀光局應該出面與國際訂房平台談判，減少業者的上架費，並標示合法房源，建立防詐機制，而不是說砸錢土法煉鋼，花錢更新維護後還是沒人在用，根本是製造資訊垃圾。

邱顯智舉例口罩平台，他強調那也是由政府釋出資訊、民間製作，而且不是只有一個平台，現在旅宿網投資了這麼多經費，就應該要有一定的訂單，不能用「不與民爭利」作為亂砸錢的藉口。

觀光局長周永暉表示，旅宿網成立初衷是為了協助業者，建制到一個階段後，就會回歸民間業者，做系統性服務，雖然很多業者已經有自己的平台，但還有很多不錯的業者，需要靠政府拉他們一把。交通部長林佳龍表示，會請觀光局檢討改進。

ET快訊
新北罹癌女議員身分曝光！臉書首發聲：積極就醫中
酸罷韓55萬份連署「灌水灌過頭」　孫大千：成為一件世紀大笑話
有人走著走著就沒了…金銀潭醫院曝疫情慘況！患者插管一個沒一個
市場買口罩套x3！家人一用「超悶」全打入冷宮　網有感：差點窒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣參與瑞德西韋人體試驗　中研院透露「下週開始」估4月底有結果

帶她逛百貨公司！霸氣尪「一張卡給刷爆」...神招安太座　萬人讚爆

現僅是新冠肺炎疫情發展初步階段⋯台大學者籲：防疫不該只作邊境管制！

中研院英文變「中國科學院」...立委要求改名：讓世界看見台灣的厲害

林佳龍一人分飾兩角！拍短片「示範咳嗽禮節」：生病別搭大眾運輸

讚爆防疫工作！日YouTuber「一定要加入WHO」挺台灣：是為了全世界好

夏疫情趨緩＝假象！　醫曝新冠肺炎「決戰點在秋冬」：爆發難追感染源

翻開4年前泛黃多益！他愣見神預言「連武漢都寫出來」　網：抓到時空旅人

都中文外國人怎麼用？立委轟「台灣旅宿網功能殘破」　觀光局還要砸4億精進

雷雨鋒面夜襲降10度！彭啟明：北部周二上班時間會很有感　最低溫時間曝光

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

心疼醫護人員...他捐整車營養品 護理師感動泛淚：服務被肯定！

台灣參與瑞德西韋人體試驗　中研院透露「下週開始」估4月底有結果

帶她逛百貨公司！霸氣尪「一張卡給刷爆」...神招安太座　萬人讚爆

現僅是新冠肺炎疫情發展初步階段⋯台大學者籲：防疫不該只作邊境管制！

中研院英文變「中國科學院」...立委要求改名：讓世界看見台灣的厲害

林佳龍一人分飾兩角！拍短片「示範咳嗽禮節」：生病別搭大眾運輸

讚爆防疫工作！日YouTuber「一定要加入WHO」挺台灣：是為了全世界好

夏疫情趨緩＝假象！　醫曝新冠肺炎「決戰點在秋冬」：爆發難追感染源

翻開4年前泛黃多益！他愣見神預言「連武漢都寫出來」　網：抓到時空旅人

都中文外國人怎麼用？立委轟「台灣旅宿網功能殘破」　觀光局還要砸4億精進

雷雨鋒面夜襲降10度！彭啟明：北部周二上班時間會很有感　最低溫時間曝光

還沒長繁殖羽！20年首見黑面琵鷺胸前白白　鳥友憂：可能食物源不夠

棄九二共識與民進黨搶票　新華社「寫給國民黨」：自欺欺人的政治幻覺

民眾黨佈局高雄市長補選？　柯文哲：不贊成太多政治動作

不爽他沒稱新冠肺炎…陸女網紅爆粗口「你斷網嗎」！　鍾明軒對槓開戰：做人要加油

孫大千臉書貼4大疑點指罷韓連署「灌水」　尹立：請你閉嘴！

台灣收藏家平均一出手逾8500萬　瑞銀調查：千禧世代占近一半

已有9人受血！南韓爆6新冠肺炎患者「確診前捐血」　剩餘血液急作廢

網傳H＆M將接手Forever 21東區店面　人力銀行職缺曝線索

疫情衝擊餐廳慘賠！暖房東主動免收租金1個月　老闆超感動

台灣參與瑞德西韋人體試驗　中研院透露「下週開始」估4月底有結果

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

生活熱門新聞

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

澳音樂家狂咳？台女高音直播還原現場

夏天回到冬天！「全台變天防大雨」、降10度最冷時間曝

德國工作中　台醫師：台醫療世界第1是笑話

大雨響春雷熱區出爐！驟降14℃逼冷氣團

深夜變天！周二全台有雨降10度　下波低溫恐達強烈冷氣團

許常德：「廢物」浪費陳時中時間

劉真「心臟移植」順位後移？醫曝「不得已原因」

去健身被警抓走　在泰台人遭消毒

家人一用口罩套　「超悶的」網有感狂+1

1萬5買iPhone！一開機「有小助理」傻爆眼

魔幻重建「中華商場」4月拆除！

更多熱門

相關新聞

「廁所長怎樣？」櫃台妹高EQ反殺讚爆

「廁所長怎樣？」櫃台妹高EQ反殺讚爆

「飯店櫃檯的無奈啊！」一名飯店女員工抱怨，明明官網有房型圖片，偏偏有客人堅持打電話來問「房間長怎樣？」甚至狂盧不肯掛斷，原PO只好硬著頭皮回答，「房間有四面牆、一張床、一個桌子、5顆燈、一台電視」，掀起許多同行一吐怨氣。

「旅遊補助房型」拒給訂　網曝苦衷

「旅遊補助房型」拒給訂　網曝苦衷

觀光局祭這2招打擊非法旅宿！

觀光局祭這2招打擊非法旅宿！

電話偷訂飯店！Google前一天竟跳通知

電話偷訂飯店！Google前一天竟跳通知

台灣旅宿網2.0僅千家申請！周永暉這樣說

台灣旅宿網2.0僅千家申請！周永暉這樣說

關鍵字：

台灣旅宿網訂房

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

入住新厝...她見女兒房間牆壁正中央卡「詭異木門」

那邊癢猛抓！20歲女大生「短褲紅疹」飄臭魚味

謝金燕辣挺「魔鬼級巨胸」：為了紅很久

義大利暴增1492例133死！疫情第二嚴重

周杰倫海邊牽手拍全家福！

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面