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人類體溫200年下降0.4℃？ 　研究：慢性發炎減少平均壽命提高

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▲ 台東縣政府各單位2日起員工&洽公民眾進出監測體溫，包括縣長饒慶鈴同樣接受額溫測量才進入。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 分析200年間677423筆體溫測量數據，發現人類體溫降低了0.4度。（圖／記者楊鈞典翻攝）

實習記者簡立宇／綜合報導

200年前的人類體溫比現在高了0.4度？體溫低造成基礎代謝率下降，不但會讓熱量消耗慢，還可能讓免疫力下降。美國史丹佛大學醫學院教授朱莉•帕森內特（Julie Parsonnet）和研究團隊發現，自19世紀以來，美國人平均體溫在短短200年間下降了0.4度，從攝氏37度降到了36.6度。

早在200年前科學家就為人類體溫制定標準。1850年代卡爾•溫德利希（Carl Wunderlich）測量25000位病患的體溫後，將人類正常體溫定在攝氏37度。然而在1992年，馬里蘭大學的學者（Philip Mackowiak）認為卡爾使用的溫度計和現代不同，重新測量148人得出平均36.8度的結果。

無法得知前人研究的差異是因為溫度計，還是因為人體真的「變冷了」，帕森內特重新分析美國三個不同時期的數據：南北戰爭的退伍軍人（1892~1930）、國家健康影養調查研究（1971~1975）、史丹佛醫療保健資料庫（2007~2017），總共677423筆體溫測量數據。

研究團隊調整性別、年齡、身高、體重以及每日時間差距，發現出生於19世紀的男性，體溫比現在高了0.59度；1890年代出生的女性體溫也比現在高了0.32度。平均每十年體溫就下降0.03度，因此現在美國人的平均體溫約是36.6度。

研究表示，表示19世紀的平均壽命不超過40歲，平均體溫較高可能代表他們身體一直處於「慢性發炎」的狀態。因此現代人體溫下降，可以用「代謝率降低」、「能量消耗減少」來解釋，因為人體發炎減少了。

▼病毒示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼病毒先生。（圖／取自免費圖庫pixabay）

 
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