快訊／伊朗爆第14死！　全境累計61人感染新冠肺炎

▲伊朗在傳死亡病例。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

路透社報導,伊朗再增2名新冠肺炎(COVID-19)確診死亡病例,全國累計14人死亡,61人確診。根據統計,伊朗是中國境外死亡病例數最多的國家。

伊朗主要疫情集中在庫姆,但過去幾天迅速向外擴散,包括首都德黑蘭在內共有5座城市出現確診病例,且德黑蘭當地一名市長也中鏢。

根據先前消息,當局針對德黑蘭地鐵及市內大眾運輸車輛進行每日消毒作業,至少10個省宣布暫時關閉學校,德黑蘭大學停課且關閉宿舍數日,原本住在學校宿舍的學生都被要求返回家鄉,透過網路授課,繼續進行教學。此外,球迷們也不能到球場看球賽,電影院等公共場所停業至周五。

