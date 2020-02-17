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CEO連續1個月「只吃狗糧」！體重出現驚人變化　IG照片曝光

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▲▼他吃狗糧1個月 身體出現驚人變化。（圖／翻攝自Muenster Milling IG）

▲美國CEO挑戰連續1個月「只吃狗糧」。（圖／翻攝自Muenster Milling IG）

記者趙蔡州／綜合報導

儘管寵物貓、寵物狗的糧食人類也能吃，由於調味的方式與人類習慣有差異，使糧食吃起來可能比較不美味。美國一間狗糧製造商的執行長米奇（Mitch Felderhoff）為了證明自家生產的狗糧很優質，決定挑戰連續一個月「只吃狗糧」，結果1個月後讓他的身體出現驚人變化，照片在IG曝光後讓許多人都驚呆了。

綜合外媒報導，米奇在美國知名寵物飼料製造商Muenster Milling擔任執行長，他為了證明自家生產的狗糧品質，從1月3日起挑戰連續一個月都只吃狗糧，期間也在Instagram上傳影片，分享挑戰過程中的心得與想法。他坦言，其實剛開始吃的時候相當痛苦，吃起來感覺也不好，「吃下去就跟聞起來一樣。」

米奇透露，大約在20天開始，他就適應了吃狗糧，甚至覺得狗糧的味道也很棒，只是偶爾會想念人類食物的味道。至於有人質疑「你真的沒有偷吃其他食物嗎」，他強調在挑戰的30天期間內，絕對沒有偷吃任何其他食物，也呼籲其他人不要隨意模仿他的行為。

▲▼他吃狗糧1個月 身體出現驚人變化。（圖／翻攝自Muenster Milling IG）

▲米奇在30天挑戰結束後，體重掉了30磅（約13公斤）。（圖／翻攝自Muenster Milling IG）

30天挑戰結束後，米奇身體出現明顯變化，光是體重就掉了30磅（約13公斤），Instagram上的影片甚至可以看見，以前他可以穿的褲子，現在幾乎大到不能穿了，腰圍直接縮了一大圈。米奇結束挑戰後，第一件事就大啃手撕豬肉、墨西哥玉米片與辣椒卷餅，因為他實在太想念「人類」食物的味道了。

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