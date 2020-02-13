北市居家檢疫SOP空洞⋯里長憂「社區感染爆發」　議員籲3點補洞

▲苗博雅等人針對台北市第一線防疫漏洞召開記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

北市居家檢疫者連日爆失聯，引發民眾恐慌。台北市議員苗博雅、林亮君、邱威傑13日召開記者會，指失聯亂象與北市府沒有訂定詳細SOP有關，恐成為防疫破口。另針對居中央通知地方居家檢疫「空窗期長達5天」，也呼籲中央考慮線上作業，加快流程。

文山區華興里里長陳峙穎指出，2月7日傍晚有一名鄰居通知他，一位居家檢疫個案從大陸要回來，個案7日當晚回國，中間不斷地詢問市府與里幹事，但是他2月12日才收到通知，從中央的內政部民政司到地方竟有長達5天的空窗期。

陳峙穎抱怨，里長沒有接受任何教育訓練、沒開過會，防疫流程當中，只寫到要里長里幹事健康關懷14天，就是每天打電話詢問健康狀況，並記錄健康關懷紀錄表，後來知道他的個案有同住人，而且是雅房，沒辦法做隔離，甚至衛浴設備都是跟人共用，他認為防疫工作上下必須動起來，不要恐慌但要謹慎，流程可以優化。

陳峙穎說，防範社區感染SOP還沒出來，「只是很空洞的流程」，隨時就在等待社區爆發；居家檢疫人數不斷上升，中央也要檢討要放哪些人進來，一直放人又沒有好的執行細節，這樣不是中央在增加地方負擔嗎？「第一線沒有人力呀」。議員邱威傑認為，市府考慮編列預算，使用專案人力解決防疫所需的幫助。

苗博雅指出，北市府沒有擬定詳細SOP，指揮中心指示北市府，必須要居家檢疫人每日撥打電話，詢問健康狀況並紀錄，還要用LINE的視訊確認健康，但是北市府「只有把簡單的4步驟發在里幹事LINE群組，連正式發函給所有里辦公室都沒有」，只有說要電話聯繫，至少打3次以上才算聯繫不到，沒有要求要確認什麼。

對於居家檢疫者在入境時留的資料不對，苗博雅解釋，一個很簡單的問題，當初幹嘛寫這個地址？是否沒有讓民眾認知到要填寫未來14天的居住地，或是地址如果改變，民眾不知道怎麼通知主管機管，代表出了很大問題。



苗博雅指出，由於出入境管理局辨識出居家檢疫者，資料還要跑到內政部民政司，再轉給地方的民政局，通常需要耗費3至5天，建議中央考慮線上作業，加快流程，中央將資料串給地方，以我們技術水準應該可以做到。

另外針對居家隔離者，苗博雅認為，確實有問題，北市被列為有16人找不到，但是卻不認為是失聯，因為16人是屬於北市府管的，根本還沒發通知書給他，「但是說實在，病毒不會管程序」，實際上失聯就應該透過警政系統協尋，漏洞才能補起來。

3位議員呼籲，北市府應儘速制訂詳細SOP，明訂居家檢疫必須進行不定時視訊聯繫或實地訪查，以及失聯到通報警政協尋並開罰的期限，並應對里長、里幹事進行正式教育訓練，提供執行防疫所需物資；應瞭解隔離檢疫者的物資需求，協助輔導採購，對隔離者但同居家屬個別進行衛教，最後，針對不配合居家隔離、居家檢疫者，確定失聯就立刻重罰。