女慣竊發大財！2個月內偷遍新北得手6萬　連「豬公」都殺

▲楊婦闖進板橋區食品加工廠偷竊，還當場殺「豬公」撲滿，竊走5萬元零錢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名婦人2個月內先後在永和、板橋區的餐廳、食品加工廠行竊，分別在餐廳偷取一萬多元及在工廠竊取闆娘的「豬公撲滿」，得手共6萬元，警方依照監視器影片循線將她逮捕，她卻指控警員亂講、店家亂拍影片，訊後仍依竊盜罪送辦，經地院審理，分別判她4個月及3個月有期徒刑。

日前新北市永和區一家PIZZA店在下午4時許休息時間，僅將鐵捲門降下一半，此時早已在外觀察多時的56歲楊姓婦人見機不可失，彎腰按開自動玻璃門鑽進店內，將櫃檯收銀機裡的一萬元現金偷走，晚間結帳短少現金，調閱監視器才發現楊婦犯行，立即報警。

事隔2個月，楊婦在凌晨5時許，到閒晃到新北市板橋區一間食品加工廠，大膽地走進裡面，直接翻箱倒櫃，將老闆娘藏在櫃內的豬公撲滿偷走，走到門口停留一下，又返回屋內拿走空垃圾桶，在門口將豬公開腸剖肚，隨後帶走裝著5萬元零錢的垃圾桶離開。

警方查看餐廳及工廠監視器比對，發現都是同一名婦人所為，循線將她帶回偵訊；警訊時相當不配合，扯謊犯案當天去找大嫂借錢，又說去中壢找朋友，還指控警方亂說，店家亂拍影片，反覆供詞，讓警方相當頭痛，訊後仍依竊盜罪送辦，新北地院審理分別判處她3個月及4個月有期徒刑，得易科罰金。

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