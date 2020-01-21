　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

暫無特效藥！嚴防「毒王級」超級傳播者…鐘南山：發燒人員「禁止出武漢」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢市金銀潭醫院醫護人員。（圖／路透）

▲武漢市金銀潭醫院醫護人員。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒感染肺炎）截止21日下午累計報告確診病例291例，包含湖北省270例，北京市5例，廣東省14例，上海市2例。國家衛健委高級別專家組組長、SARS專家鍾南山表示，「 一旦發現有發燒等症狀，禁止出武漢，這樣做將有效地控制病情。」

為了防範武漢肺炎向其它省市擴散，武漢市21日宣布，對進出武漢人員加強管控，武漢市旅遊團隊不組團外出，公安交管部門對進出武漢的私家車輛進行抽檢，檢查後備箱是否攜帶活禽、野生動物等。

廣東省政府新聞辦1月21日16時舉辦記者會，國家衛健委高級別專家組組長、SARS專家鍾南山出席並回答記者提問。他表示，「目前局部的爆發主要在武漢，武漢目前特別重視對從武漢出去的要進行嚴格檢測，一旦發現有發燒等症狀，是禁止出武漢的，這樣做將有效地控制病情。」

面對即將到來的春節返鄉潮，鐘南山此前說，現在處於一個節骨眼上，春節期間這40天，估計得病的人數還會有增加，「不希望這個波會呈鍊式的發展，就是要防止它的傳播，要害就是在傳播過程中出現一些『超級傳播者』，做好預防、隔離、觀察，不讓它傳播的話，那超級傳播者產生的機率就會降低。」

據悉，在所有感染者中，有部分病人的傳染力很強，一個人可以傳染給三、四十個人，這類人被稱為「超級傳播者」（super-spreader）。他下午再次提到，「首先不要讓他產生，如果聽任傳播繼續發展，病毒不斷變異，確實可能產生，如果真的出現了超級傳播者，就要有更加嚴格的隔離和醫療救治，但目前還沒有特效藥。」

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲武漢肺炎截止21日下午累計報告確診病例291例。（圖／路透社）

此前，鍾南山接受央視訪問時指出， 14名醫護人員被感染新型肺炎。他下午也進一步描述了這起「關鍵案例」，「要預防醫院成為重要的人傳人的地方；武漢就出現了1個病人影響了14個醫護人員的案例，而且這個病例並沒有出現在傳染病醫院，而是出現在不是收傳染病人的地方-神經科。」

另外，20日全日新增確診病例為77例（湖北省72例，上海市2例，北京市3例）；新增的疑似病例為27例（廣東省4例，四川省1例，雲南省1例，上海市7例，浙江省10例，安徽省1例，海南省1例，貴州省1例，寧夏回族自治區1例）。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
「連燒9天」沒就醫　女台商：對當地醫療沒信心
即／國3北上關西段「小白車噴出車道」　駕駛拋飛慘遭後車輾斃
武漢「旅遊警示升至第三級」　參團解約退費原則公布
武漢肺炎疫情爆發！男星「想要肺炎輪到我？」被狂轟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢肺炎死亡「增至6例」...患者醫療費、門診費政府全「買單」！

「竹鼠」疑是武漢肺炎源頭！陸抗SARS專家：不要再吃野味了

暫無特效藥！嚴防「毒王級」超級傳播者…鐘南山：發燒人員「禁止出武漢」

「新型冠狀病毒」肆虐！武漢市感染肺炎死亡個案增至6例

浙江也出現武漢肺炎確診病例！一次新增5人「46歲男兩周前發燒」

餐廳用餐到一半巨鼠掉落　女客被砸鼻子鮮血直流...還帶著兩個寶寶

影／不明原因肺炎→確認新型冠狀病毒　武漢肺炎「21天全紀錄」

百貨公司隨機殺人！女大生排隊上廁所慘遭「頸部反覆切割」…血染白裙倒地

收廢紙年賺近百萬！　42歲大姐花「8年積蓄」買房...希望取個好媳婦

快訊／大陸武漢肺炎確診病例增至291例　疑似病例54例

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

「我氣鼠了」青峰KKBOX後台搥背板　瘋癲完..求攝影大哥幫修照片XD

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

迪化街牛軋糖23條要1100元！　公定價「一斤660元」老闆：利潤低

親解家庭問題！別折斷孩子翅膀　嚴厲責備源於「父母本身的自卑」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

武漢肺炎死亡「增至6例」...患者醫療費、門診費政府全「買單」！

「竹鼠」疑是武漢肺炎源頭！陸抗SARS專家：不要再吃野味了

暫無特效藥！嚴防「毒王級」超級傳播者…鐘南山：發燒人員「禁止出武漢」

「新型冠狀病毒」肆虐！武漢市感染肺炎死亡個案增至6例

浙江也出現武漢肺炎確診病例！一次新增5人「46歲男兩周前發燒」

餐廳用餐到一半巨鼠掉落　女客被砸鼻子鮮血直流...還帶著兩個寶寶

影／不明原因肺炎→確認新型冠狀病毒　武漢肺炎「21天全紀錄」

百貨公司隨機殺人！女大生排隊上廁所慘遭「頸部反覆切割」…血染白裙倒地

收廢紙年賺近百萬！　42歲大姐花「8年積蓄」買房...希望取個好媳婦

快訊／大陸武漢肺炎確診病例增至291例　疑似病例54例

新北民防獲內政部甲組第1名　侯友宜讚揚推動市政工作幕後功臣

住美國比較沒壓力？　網友中肯回覆被讚爆：有錢去哪都爽

失心瘋「買了偶像周邊最後用途」過於真實　網笑翻推爆：7點全中！

新春賀歲傳貼圖拜年　LINE推出六款免費貼圖隨你用

曾之喬遇年下男「白目笑話」狂撩　謎底揭曉全傻眼：性騷擾！

貿易戰搗亂！　企業2019年籌資首見過半數用來還債

北捷這路線挨批最難坐　網：榮登「最討厭搭乘」的路線寶座

許瑋甯甜認「除夕到男友家圍爐」　初二跟她一起回娘家

波多野結衣拍AV「cos小丑」激戰男優！　綠髮紅西裝樓梯跳舞…神還原被狂讚

蘭蔻唇膏披上絕美「天鵝絨外衣」　有錢也不一定買的到

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

大陸熱門新聞

女大生遇隨機殺人　頸部慘遭反覆切割

眼科醫生慘遭病人家屬「菜刀瘋斬後腦勺」

陸抗SARS專家：竹鼠可能是武漢肺炎源頭

20歲妹洗澡！腿間冒出男嬰頭傻：沒懷孕啊

19歲女大生被性侵墜樓亡！判決卻讓家屬崩潰

武漢肺炎「新增1死」累計4死

SARS專家證實：武漢肺炎肯定人傳人

女大生遭硬上跳樓…兇手還「偽裝車禍」判決出爐

武漢肺炎「上海現首例」！全網怒轟

鐘南山：發燒人員「禁止出武漢」

獻身凱燕哥17次　對方竟開國產車

10月大男嬰慘遭8歲姐塑膠袋套頭險喪命！

存款多了21萬！他轉回對方帳號...隔月卻負債

鍾南山：新型冠狀病毒肺炎有人傳人的現象

更多熱門

相關新聞

不斷更新／武漢肺炎疫情總整理！

不斷更新／武漢肺炎疫情總整理！

湖北武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續升溫，從今（21）日到目前為止，大陸全境累計確診案例已達219例，且大陸國家衛健委高級別專家組長鍾南山表示，「肯定有人傳人現象」。

武漢肺炎拖累陸、港股下挫！上證指數收盤跌逾1%　港股跌逾800點

武漢肺炎拖累陸、港股下挫！上證指數收盤跌逾1%　港股跌逾800點

浙江一次新增5例武漢肺炎確診

浙江一次新增5例武漢肺炎確診

武漢肺炎肆虐教育部組應變小組

武漢肺炎肆虐教育部組應變小組

武漢市場賣116種活野味！果子貍只要570元

武漢市場賣116種活野味！果子貍只要570元

關鍵字：

武漢新型冠狀病毒感染肺炎鐘南山

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

1人武漢待4天返台發燒　急入新竹馬偕

Lisa掰了招牌妹妹頭「旁分瀏海」罕露額頭

炎亞綸「8年好堅情」不離不棄阿本

即／花蓮門諾「疑似病例」！女團客武漢搭機來台旅遊發燒

不要Google搜尋這7個關鍵字

女大生遇隨機殺人　頸部慘遭反覆切割

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　網哭了

「疑染武漢肺炎」台商逃回台灣　疾管署回應

春節禁忌大公開！「這天」洗頭衰整年

粉專爆：藍營連署開除韓等3人黨籍

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

更多

最夯影音

更多
越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！
《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面