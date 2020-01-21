暫無特效藥！嚴防「毒王級」超級傳播者…鐘南山：發燒人員「禁止出武漢」

▲武漢市金銀潭醫院醫護人員。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒感染肺炎）截止21日下午累計報告確診病例291例，包含湖北省270例，北京市5例，廣東省14例，上海市2例。國家衛健委高級別專家組組長、SARS專家鍾南山表示，「 一旦發現有發燒等症狀，禁止出武漢，這樣做將有效地控制病情。」

為了防範武漢肺炎向其它省市擴散，武漢市21日宣布，對進出武漢人員加強管控，武漢市旅遊團隊不組團外出，公安交管部門對進出武漢的私家車輛進行抽檢，檢查後備箱是否攜帶活禽、野生動物等。

廣東省政府新聞辦1月21日16時舉辦記者會，國家衛健委高級別專家組組長、SARS專家鍾南山出席並回答記者提問。他表示，「目前局部的爆發主要在武漢，武漢目前特別重視對從武漢出去的要進行嚴格檢測，一旦發現有發燒等症狀，是禁止出武漢的，這樣做將有效地控制病情。」

面對即將到來的春節返鄉潮，鐘南山此前說，現在處於一個節骨眼上，春節期間這40天，估計得病的人數還會有增加，「不希望這個波會呈鍊式的發展，就是要防止它的傳播，要害就是在傳播過程中出現一些『超級傳播者』，做好預防、隔離、觀察，不讓它傳播的話，那超級傳播者產生的機率就會降低。」

據悉，在所有感染者中，有部分病人的傳染力很強，一個人可以傳染給三、四十個人，這類人被稱為「超級傳播者」（super-spreader）。他下午再次提到，「首先不要讓他產生，如果聽任傳播繼續發展，病毒不斷變異，確實可能產生，如果真的出現了超級傳播者，就要有更加嚴格的隔離和醫療救治，但目前還沒有特效藥。」

▲武漢肺炎截止21日下午累計報告確診病例291例。（圖／路透社）

此前，鍾南山接受央視訪問時指出， 14名醫護人員被感染新型肺炎。他下午也進一步描述了這起「關鍵案例」，「要預防醫院成為重要的人傳人的地方；武漢就出現了1個病人影響了14個醫護人員的案例，而且這個病例並沒有出現在傳染病醫院，而是出現在不是收傳染病人的地方-神經科。」

另外，20日全日新增確診病例為77例（湖北省72例，上海市2例，北京市3例）；新增的疑似病例為27例（廣東省4例，四川省1例，雲南省1例，上海市7例，浙江省10例，安徽省1例，海南省1例，貴州省1例，寧夏回族自治區1例）。

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