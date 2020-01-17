老司令挺「轉錯圈憲兵」！曾為女兵吹電扇「中將站哨」　籲「網路學長們」要支持

記者葉國吏／綜合報導

日前在總統蔡英文面前「魔力轉圈圈」的憲兵，發文透露壓力過大「我到現在看到電風扇在轉都覺得電風扇在羞辱我」，引發關注。曾擔任憲兵司令的駐丹麥大使李翔宙對此替他感到不捨與心疼，並透露當年為了「女哨兵吹電扇」事件，他以中將身分親自站哨弭平爭議，藉此呼籲後備憲兵的學長們可以共同支持，讓線上憲兵恢復榮譽與自信。

▲ 憲兵移靈轉錯圈引起討論。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

2010年空軍花蓮基地，被拍到營區門口女憲兵站哨時吹電風扇降暑，消息傳出引起各方討論，許多後備憲兵上網批評，以學長身分批評站哨不該吹電扇。對此時任憲兵中將司令的李翔宙，為了弭平外界爭議，不惜以中將身分選在下午高溫35度的時段，「全副武裝、持槍穿防彈背心」，在花蓮基地站衛兵，親身體會站衛兵的感覺，並替挨轟的女憲兵喊冤。

▲駐丹麥代表李翔宙。（圖／記者季相儒攝）

根據《聯合報》報導，李翔宙看到這次「轉錯圈憲兵」風波，心中滿是不捨與心疼，他認為「沒有人不會犯錯」，但憲兵要有認錯的勇氣與改過決心。李翔宙也呼籲後備憲兵「憲兵素有榮譽自信的優良傳統」，在這時候更需要大家齊心共勉，期盼藉由後憲學長們的共同鼓舞支持，讓線上憲兵開創更榮耀更寬廣的理想。