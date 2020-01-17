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今年過年拒絕當沙發馬鈴薯　「利百代彩筆文創館」超巨型鉛筆＋老饕推薦美食等你來打卡

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▲▼利百代文創館 。（圖／資料照）

▲「利百代彩筆文創館」門口矗立巨型鉛筆，吸引遊客朝聖打卡。（圖／資料照）

生活中心／桃園報導

春節假期全家團圓是一定要的，除了圍爐、聊天、打牌、看電視，年假還有那麼長，如果只廢在家裡真是太浪費了，當然要把握大好時光出門走春。去年底桃園出現超新網美打卡點「利百代彩筆文創館」，光是短短營運一個月就累積不少好評，巨型鉛筆裝置藝術與新潮的建築設計好拍又好玩，超殺記憶體、天天人氣爆棚。出門在外絕對要填飽肚子，「利百代彩筆文創館－義百代餐館」，餐點選擇多、空間舒適不擁擠，營運期間已經人潮不斷、人人搶著朝聖，且距離桃園火車站步行只要十餘分，便利的地理位置很適合安排全家大小一同出遊。

▲▼沙發馬鈴薯。（圖／翻攝自PEXELS）

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▲一家人過年難得聚在一起卻都在當沙發馬鈴薯，今年安排行程出門走走吧。（圖／翻攝自PEXELS）

黃色的多角形鉛筆、屁股上還有橡皮擦，這是許多人童年的回憶，鐵盒印台、老師改作業的紅筆、畫海報的嘜克筆⋯⋯這些陪伴我們讀書、工作，生活中大半時間都能看到的文具，都來自知名品牌「利百代」，文具種類不斷推陳出新，經典款也持續保留，玲瑯滿目的產品激起消費者的懷舊情懷。

▲▼利百代義百代餐館。（圖／利百代提供）

▲利百代彩筆文創館建築富設計感。（圖／利百代提供）

▲▼利百代義百代餐館。（圖／利百代提供）

▲從小用到大的文具彷彿像被放大燈照到一樣，超壯觀。（圖／利百代提供）

秉持永續經營的理念，利百代在桃園打造了結合經典文具、文創商品加上舒適用餐空間的「利百代彩筆文創館」，新穎富現代感的建築物設計辨識度極高，連接兩棟建築物的空橋有大片落地玻璃，視野通透，入口處矗立了四支巨型鉛筆，極具代表性的黃色筆身，成為了遊客爭相拍照打卡的熱門景點。身為老品牌，利百代開設文創館除了販售品牌文具用品及文創商品之外，更著重於提升消費者的體驗好感度，規劃了DIY體驗以及舒適寬敞的硬體設施，並有利百代商品特惠販售區，就像來到品項超齊全的大型文具店，想趁機「補貨」的人可別錯過。

▲▼利百代文創館 。（圖／資料照）

▲義百代餐館空間舒適，適合親朋好友聚餐。（圖／資料照）

▲▼利百代文創館 。（圖／資料照）

▲▼ 。（圖／利百代提供）

▲多樣化的餐點選擇，讓老饕一試成主顧。（圖／利百代提供）

滿足了懷舊心情與動手體驗成就感，一樓的「義百代餐館」是滿足口腹之慾的好地方，有別於觀光景點餐點貴又普普的印象，利百代首次跨界經營美食餐廳就頗受好評，假日早上七點開始賣早餐，午餐時段則有義大利麵、燉飯等餐點，晚上則有生啤酒、調酒等飲品，從早到晚都能滿足你的胃袋，多樣化的餐點選擇加上大器寬敞的用餐空間，就算坐滿人也不覺得吵雜擁擠，甫開張就吸引許多饕客嚐鮮、一試成主顧，網友也在臉書上推薦「餐點好吃～場所舒適～值得帶親朋好友來聚餐」、「好吃，點了義大利麵、燉飯、Pizza 及拼盤，每樣都好吃」、「東西好吃又實在，服務熱誠，裝潢相當有設計感，適合全家大小聚餐」，「從前衛的裝潢與創意的餐點發現這個陪伴長大的老品牌真的很優秀，讓人不僅可以品嚐美味，更可以回味小時候的記憶」。

老品牌的魅力轉型，不只重新帶起懷舊風潮，更增加了話題性，利百代不只陪著你長大，「利百代彩筆文創館」也會陪著你的孩子長大，春節假期的家庭活動除了當沙發馬鈴薯之外，你可以有更好的選擇，屁股動起來、離開沙發到「利百代彩筆文創館」感受文具跟美食的魅力。

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