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全國跑透透助選沙啞燒聲　謝龍介：李佳芬氣喘比他嚴重

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記者唐詠絮／彰化報導

國民黨台南市黨部主委謝龍介連日助選聲音沙啞，上午出現在彰化立委選舉第二選區國民黨參選人張瀚天造勢時強調，國民黨總統候選人韓國瑜還問他要不要休息幾天再站台，但韓國瑜的太太李佳芬氣喘，比他還「燒聲」嚴重，他怎麼可以不來？並向選民承諾，選前韓國瑜和李佳芬也會一起來，為張瀚天助選。

▲國民黨彰化第二選區立法委員參選人張瀚天舉辦誓師大會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國民黨彰化第二選區立法委員參選人張瀚天舉辦誓師大會上萬人湧入。（圖／張瀚天競總提供）

▲國民黨彰化第二選區立法委員參選人張瀚天舉辦誓師大會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介與張瀚天一起牽手造勢。（圖／記者唐詠絮攝）

張瀚天表示，早在近30年前，就已經為少年時不懂事行為付出代價，選民可以用更嚴格標準檢驗他這些年來的表現，現場湧入超過上萬名支持者到場加油打氣。

▲國民黨彰化第二選區立法委員參選人張瀚天舉辦誓師大會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介。（圖／記者唐詠絮攝）

對於對手近日猛打張瀚天近30年前往事，張瀚天以「好瀚超人」造型出場，與以模仿藝人伍佰打響知名度的黃上合唱《浪子回頭》，以歌曲唱出自己的心聲，在致詞時表示，年輕時不懂事他已經付出代價，強調選民可以用最嚴格的態度來檢驗他這近30年來的做人處世，他感恩社會給他機會重生，更加珍惜為民服務的機會。

▲國民黨彰化第二選區立法委員參選人張瀚天舉辦誓師大會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲國民黨彰化第二選區立法委員參選人張瀚天。（圖／記者唐詠絮攝）

張瀚天向支持者信心喊話，請大家像是過去選議員時給他的支持，再給他一個機會，他不怕對手的抹黑、攻擊，不怕對手全黨打一人，要為浪子回頭的人做榜樣。

謝龍介說，他和張瀚天比親兄弟還親，初選時他到彰化助選，當時就承諾還回再來，就算是聲音沙啞也要來，浪子回頭金不換，只要能重新出發，跨出人生的新步伐。謝龍介還說到，目前台灣還有一顆大瘤一定要趕快拔除，那就是民進黨「新潮流」，一定要下架民進黨，台灣才有未來。

▲國民黨彰化第二選區立法委員參選人張瀚天舉辦誓師大會。（圖／記者唐詠絮攝）

謝龍介說還說，國民黨總統參選人韓國瑜還問他要不要休息幾天再站台，但韓國瑜的妻子李佳芬全身過敏，比他還嚴重，他怎麼可以不來？更向鄉親承諾選前韓國瑜和妻子李佳芬也會一起來，為張瀚天站台助選。

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