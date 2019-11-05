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瘋電影／反間遊戲　戰爭是搶奪最直接的方法

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文／賴賴

▲▼反間遊戲　。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

看到這些電影，就慶幸台灣還好沒這麼可悲，真實事件改編的德國時事劇情，很喜歡德國風格，德國電影總是工整俐落，而這片不僅敘事流暢過程無冷場，沒有硬凹的劇情，看完真心的悲哀，所以結局有點灰暗，而現實的政治正是如此，不慍不火，非常好看。

這個描述在大量難民流竄歐洲之際，每個位在歐洲的國家都承擔著恐怖份子夾雜於難民中，而治安衰退，也很難確定到底是恐怖份子趁機作亂，還是其他勢力藉恐怖份子之名使壞，而到頭來就是資本家握住金權，讓政府無法真正行使正義保護老百姓，而是得過且過的夾縫生存，電影很好看，獲得更多的世界政治訊息。

其中這部電影最想表達的是質疑美國無人機轟炸中東策略，完全欠缺人性考量，美國到底在戰場上如何把持所謂的人道，正如此次的反送中，還有各國媒體堅守著香港人人權問題，但是美國在中東，可是完全無人可管，這也正是恐怖份子永遠不會從這個世界消失，因為從未停止製造。


片　　名：反間遊戲
英文名稱：Blame Game
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2019-11-01
片　　長：105分鐘
導　　演：菲利普萊納曼(Philipp Leinemann)
演　　員：隆納德澤菲德(Ronald Zehrfeld) 、 亞歷山大菲林(Alexander Fehling) 、 安潔陶依(Antje Traue) 、 艾克西爾普拉爾(Axel Prahl) 、 奧古斯特席納(August Zirner)
國　　家：德國
語　　言：德語
發行公司：海鵬

劇情大綱

馬汀貝倫斯（隆納德澤菲德 飾）是德國情報局的翻譯專家，擅長多種中東語言。他成功施展離間計，逼誘線人馬蘇吐出恐怖頭子的行蹤，並立刻將最高機密呈報上級。不料該消息竟然走漏，致使美國成功發動攻擊任務，派出無人機轟炸、將恐怖份子基地「札黑利斯坦」夷為平地，密報的線人馬蘇立即慘遭割喉…。

幾天後，一間慕尼黑餐廳發生恐攻慘案，滋事者聲稱為報復無人機轟炸，但馬汀的記者女友奧莉絲（安潔陶依 飾），卻赫然也在罹難者名單上…。弔詭的是，奧莉絲生前正在調查一起攸關德國情報局內部的軍火走私案。馬汀很快意識到案情不單純，軍火商與德國情報局顯然存有某種協議…。

果然馬汀很快就遭到調職，新任特務蘭科（亞歷山大菲林 飾）的倉促上任，更加證實了他的懷疑。正義與邪惡有時是暗中勾結、唇齒相依的，為追查殺害女友的幕後真凶、避免打草驚蛇，馬汀決定展開私自追查，並無懼犧牲大好前途，將槍口朝向了「自己人」…。

▲▼反間遊戲　。（圖／imdb）

▲唯一挺自己的主管，罹患癌症，但不代表不會升職。

▲▼反間遊戲　。（圖／imdb）

▲記者女友要求陪同去見線人被拒，結果是最後一面。

▲▼反間遊戲　。（圖／imdb）

▲新任上司非常機車且紙上談兵。

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