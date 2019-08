婦人持刀隨機攻擊！3歲男童與父母散步遭割傷　臉鼻縫數針恐毀容

▲男童在路上遭隨機刺傷。(示意圖/取自視覺中國CFP)



記者張方瑀/綜合報導

家長帶著孩子走在路上時,除了要牽好之外,更要注意是否有可疑人士接近。東歐喬治亞(Georgia)街頭,日前出現一名拿刀隨機攻擊的婦人,一對父母牽著兩名孩子在路上走時,3歲男童意外被該名婦人襲擊,臉頰與鼻子都被割傷。儘管事後該名婦人已被逮捕,但男童仍在醫院進行手術,可能會毀容。

