長榮中學財務危機　許又仁：陳宗彥應一併辭去長大董事

▲台南市長榮中學日前爆發財務危機，台南市議員許又仁呼籲教育部和台南市教育局全面檢視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學日前爆發財務危機，台南市議員許又仁指出，長中教師會只要求撤換校長，豈料內政部政務次長陳宗彥，竟宣布辭去兼任之董事長職務，並把財務危機歸因少子化及招生不足，許又仁認為，陳宗彥身為董事長與王昭卿校長，應直接負責學校營運成敗責，陳宗彥辭董事長也應一併辭去長榮大學董事職務。

許又仁說，試問一所學校都治理不佳，遑論擔任內政部政務次長，陳宗彥選擇辭去長榮中學董事長，規避所有責任，但是又發現，陳宗彥又兼任長榮大學董事職務，是否也應一併辭去董事職務。

據瞭解，長中教師會目前已與代理董事長、代理校長進行協商，就薪資問題的解決已有初步共識，許又仁希望長榮中學校方能秉持承諾，逐步解決長榮教職員工薪資問題。許又仁說，他擔任國中教師30年，做為教育界的一分子，就是希望台南市的教育品質能夠不斷提升，教職員工的待遇能夠有合理的保障。許又仁說，他擔任台南市教育產業工會理事長任內，也協助處理不少私校問題。許又仁指出，就如長中教師會之前聲明所說的，目前長中的困境不在於少子化，而在於管理不當。

許又仁說，經陳致曉教授協助檢視長榮中學的財務報表，長榮中學在歸仁購買了50筆農牧用地（註：台南市歸仁區大潭段734地號等50筆土地），其金額高達新台幣1億3千萬元，但並未登記在長榮中學名下，而是登記在庶務組長兵安利名下，且預告登記給董事長陳宗彥，同時長榮中學僅就其中40筆農地設定抵押給學校。連會計師也提出建議，該50筆土地所有權應移轉回學校，不然應該考慮出售的規劃，長榮中學這樣做是否合乎法律規定？

許又仁認為，陳宗彥身為內政部次長，應非常瞭解台灣少子化的趨勢；身為長榮中學董事長，應瞭解學校現金流量不足的問題。但他竟仍然主導董事會放任王昭卿校長工程不斷，光「科創館」就花費１億多元鉅資興建。這是否符合學校教育之需求，許又仁說，他不予置評，但他認為陳宗彥做為學校經營者，確實應該虛心自我檢討並聲明道歉才對，而非自傲聲明他是承擔和付出。

許又仁說，長榮中學董事會為何長期將1億3千萬元的學校資金投資於農地上，這是不是因人謀不臧導致的管理失當？有沒有涉及土地炒作？他呼籲教育部和台南市教育局私校諮詢委員會，皆應召開會議，全面檢視長榮中學財務狀況，將該解決的問題抓出來，若有涉及土地炒作，應移送檢調單位偵辦。希望讓長榮中學的校務經營回歸正軌，也能真正保障學生受教權益及教職員工的工作權益，讓長榮中學百年的優質傳統可以永續。

台南市私立長榮中學教師會則發表聲明指出，該會未曾授予任何民代及其他團體代表教師會作團體協商及言論之發布，目前由該會理事、幹部與長榮中學代理董事長、代理校長協力著手校務革新。感謝社會各界對長中教師權益的關心，亦懇請尊重長中教師會與校方、董事會理性對話、齊力改革的決定。