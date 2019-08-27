影／陸高鐵故障停運！車廂「飆近40°C」小孩當場熱暈...乘客怒砸窗透氣引爭議

大陸中心／綜合報導

一輛從貴陽開往北京西的K508列車因發生故障，近日晚間在中途停運，車廂內大停電冷氣也隨之關閉，溫度一下飆近40度，有小孩當場暈倒，前後持續約4小時，最終有人受不了，憤怒砸破玻璃透氣。

▲不少男乘客熱得脫掉上衣。（圖／翻攝自微博）

一位現場乘客描述當時情況，列車停運後，冷氣關閉了，車內的空氣不流通非常熱，感覺溫度有近40度，不少人開始脫衣服，「我穿著短袖短褲，衣服都濕了，濕了又乾，乾了又濕。」

該當事人說，由於溫度太高，車內的小朋友不斷哭鬧，其中一個小孩更是暈倒了，工作人員看到後，開了車門讓家長帶著孩子去透氣，但後來又把門關上，稱來支援的供電車馬上就到，但等了很久一直沒有來，前後持續了近4小時，有人實在忍受不了了，用錘子砸了玻璃窗。

▼ 乘客拍下流汗照。（圖／翻攝自微博）

成都鐵路事後回應稱，此次為列車設備故障，空調無法啟用，對此旅客長時間滯留表示致歉。另有網友分享相關經歷，「我也碰到過一次，不過時間沒有那麼久，那真的是悶熱難耐，比在大太陽底下曬還難受。」

此事發生後，關於「旅客砸窗透氣」的行為引起網友熱議。有人認為，「給我40度悶4個小時，我可能直接中暑死了吧」、「開窗是自救，悶死了誰負責」、「可以開車門啊」、「砸得好」，但有不少網友反駁，「你們知道開車門是什麼後果嗎，兩邊都是鐵軌車來車往，安全誰負責？」

▼ 被砸破的玻璃窗。（圖／翻攝自微博）