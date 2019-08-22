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2019全球最賺錢的5大公司　蘋果才排第四

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▲全球利潤（profit）最多的15大公司。（圖／截取自市調機構）

▲全球利潤（profit）最多的前15大公司。（圖／截取自市調機構）

實習記者施怡妏／綜合報導

一家企業的獲利往往牽動著公司的未來及發展，在許多的決策上，對於社會都有很大的影響，當一個好的企業能在無形之中凝聚你我的生活，就是一個成功的範例，企業文化令人景仰之外，在世界上更有著無法被動搖的地位。

《市調機構》日前針對2019年上半年，各公司的獲益情況、營收數字、市場價值等指標，列出全球利潤最多的前15間公司，他們所擁有的資本，足以撼動全世界。帶著消費者的信賴，某種程度來說，他們也代表國家的形象與招牌。

在第6名到第15名中，出現大家所熟悉的品牌，包括Facebook、三星（Samsung）、花旗（Citigroup）。

第五名
摩根大通（JPMorgan），利潤：187億美金

摩根大通(JPMorgan Chase)在紐約的總部大廳。（圖／達志影像／美聯社）

▲摩根大通(JPMorgan Chase)在紐約的總部大廳。（圖／達志影像／美聯社）

摩根大通總部位於美國紐約市，是全美國最大的金融服務機構，在台設有摩根投信，為台灣投資人提供國際級理財諮詢及資產管理服務。

這間公司創立於1799年，歷經金融歷史上的興衰過往，產品涵蓋股票、固定收益、對沖基金、私募、地產與多重貨幣管理等。200多年來持續為全球投資人提供專業多元的理財服務，員工人數更高達約30萬人。

第四名
蘋果（Apple），利潤：216億美金

▲蘋果，蘋果公司，Apple。（圖／路透社）

▲蘋果的出現改變全球智慧型手機的發展。（圖／路透社）

APPLE的出現幾乎改變了整個世界的發展，替人們帶來便利和精彩，寫下無數的經典，在2018年時，品牌價值已經高達2144億美元（約台幣6兆7000億）。APPLE創立於1976年，公司規模龐大，包括設計、開發和銷售消費電子、電腦軟體、線上服務和個人電腦。

APPLE的出現改變全球智慧型手機的市場，全球銷售支數至少超過12億，成了世上「遊戲規則的改變者」。

第三名
微軟（Microsoft），利潤：220億美金

▲微軟公司（Microsoft）聯合創始人艾倫（Paul Allen）。（圖／路透社）

▲微軟公司（Microsoft）聯合創始人艾倫（Paul Allen）。（圖／路透社）

由比爾蓋茲（Bill Gates）所創立的微軟，改變全世界電腦作業系統的革命，他先前就預言電腦會掀起潮流。以研發、製造、授權和提供廣泛的電腦軟體服務為主，在Windows的普及下，讓電腦達到了新的境界。

公司創立於1975年，總部位於美國華盛頓。在2019年微軟股價首次突破1兆美金，成為第三家市值突破兆美金的公司。

第二名
波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），利潤：357億美金

▲▼ 波克夏海瑟威公司（BERKSHIRE HATHAWAY）執行長巴菲特（Warren Buffett） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲波克夏海瑟威公司（BERKSHIRE HATHAWAY）執行長巴菲特（Warren Buffett）。（圖／達志影像／美聯社）

這間公司也許許多人都不熟悉，但來頭可不小！董事長暨執行長是美國投資大師華倫巴菲特（Warren Buffett），因為所創造出的優異報酬率而被稱為「股神」，該公司每年平均為股東創造20%以上的價值成長。

早期為紡織公司的波克夏海瑟威目前是一間多元控股公司，旗下掌管多家子公司，業務範圍包括物業、意外險、再保險、汽車險、特殊類保險等，並握有地毯公司、珠寶公司、食品業、速食餐廳、鋼鐵公司、汽車製造、電池製造、飛機租賃及運動鞋製產等，它還和各大企業都有長期投資組合的持股比重，財力十分驚人。

第一名
沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco），利潤：469億美金

▲▼沙烏地阿拉伯國家石油公司。（圖／翻攝自維基百科）

▲沙烏地阿拉伯國家石油公司總部位於沙烏地阿拉伯宰赫蘭。（圖／翻攝自維基百科）

2019年目前最賺錢的公司是沙烏地阿拉伯國家石油公司，利潤高達469億美金（約台幣1兆4540億元），事實上，在2018年，它就是全球最會賺錢的公司。公司創立於1933年，靠著石油的獲益讓沙烏地阿拉伯變的十分富有，也改變中東在全球的局勢。

這間公司握有全世界最大的陸上油田─加瓦爾油田（Ghawar Oil field），該油田位於沙烏地阿拉伯東部，以及全世界最大的海上油田──賽法尼亞油田，此外，它還是最了解全球石油蘊藏版圖的企業，服務範圍遍及世界各地。

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關鍵字：遠見,利潤,全球

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