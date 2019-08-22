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揮別抽神經腫脹感染　牙髓病顯微根管治療留住健康齒質

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三總發表牙髓病顯微根管治療　有效治療牙齒疾病

軍聞社／記者李忠軒臺北21日電

三軍總醫院牙科部主治醫師鍾明邦21日表示，牙髓病顯微根管治療有別以往的傳統根管治療，可透過高倍率放大及超音波迷你器械應用，提高根管治療的成功率，留住更多健康的齒質，縮短牙齒根管再治療的時間。

鍾明邦表示，牙齒根管治療的目標在清除牙髓腔內發炎或壞死的牙髓組織（俗稱抽神經），以及清除舊有根管填充物、擴大清潔根管系統及完成根管充填，若牙髓組織生病未能即時接受根管治療，原處置根管遭受細菌再度感染，可能導致疼痛、牙齦腫脹、牙根周圍骨質發炎缺損，嚴重者可能變成蜂窩組織炎、骨髓炎等狀況。傳統性根管治療，過去雖然效果不錯，但仍有一定復發比率且可能有術後症狀不消、持續感染等相關後遺症。

鍾明邦指出，顯微根管治療操作範圍極為狹小，牙科專用顯微鏡可提供照明及放大，搭配專用超音波等特殊器械，不僅可協助牙髓病專科醫師解決上述困難，也可增進清潔根管效率，保留更多的齒質，增加保留牙齒的機率，更能協助牙醫師進行裂齒的診斷。

鍾明邦強調，保留口腔內自然牙的長期使用，是病患與牙醫師共同的期待，一但牙齒發生牙髓腔的疾病後，如何可以提高根管治療的成功率是當代牙醫學希望達到的目標，而牙科顯微鏡的臨床應用治療，能保留許多可以過去可能無法保留的牙齒，是值得牙醫師及病患共同討論選擇適合的治療方式。

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