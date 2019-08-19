13、30發音不清！納粹保時捷意外流標　收藏家：這是一場笑話

▲保時捷Type64有超過80年的悠久歷史。（圖／截取自YOUTUBE／Top Gear）

實習記者施怡妏／綜合報導

一部德國納粹時代1939年的保時捷Type64，是保時捷車款的起源，原本在拍賣會上預計以超過2000萬美元（約台幣6億元）賣出，沒想到卻因為叫賣人口齒不清晰流標了，商品還在待售中。

根據外媒報導，這台由斐迪南.保時捷（Ferdinand Porsche）親手製造的Type64，17日在加州由蘇富比拍賣，主持人一開始喊出1300萬美元（約台幣4億元），卻因「13」和「30」發音太相似，工作人員誤將螢幕上顯示的價格標記成3000萬美元。

主持人接著從1400萬、1500萬喊價，現場都沒有人發現，直到1700萬時，主持人才發現到螢幕上顯示7000萬元（約台幣21億元），才立刻更正為正確的數字，現場一片譁然，許多人從拍賣場走出來，指責蘇富比的錯誤。

來自南加州的收集家夏格諾斯（Johnny Shaughnessy）表示，「這是一場笑話，蘇富比在剛才失去很多信用」。

最後，這部保時捷並沒有拍賣出去，在蘇富比的網站中仍顯示「拍賣中」。據悉，是因為沒有達到車主的「保留價」而流標。拍賣結束後，蘇富比隨即發表一份聲明稿表示，會盡一切努力「將汽車售出」。

這是蘇富比在這一年中第二個致命的錯誤。去年10月，Banksy的一幅畫作在確定以104萬英鎊（約台幣3900萬元）成交後便當場粉碎，價值百萬的畫作當場被碎紙機絞成一條條廢紙。