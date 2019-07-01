　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／飢慾之膚　人盡可夫有錯嗎？

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼飢慾之膚。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

女人四十如虎，運用學術名義來包裝情色內容，加拿大女教授的外貌沒有商業價值，導演想要表達的是女性性自主，即使在婚後也不該被約束，這種題材大部分是男性角色扮演，單就天生雌雄就有區別，不過以女教授個案可能是西方生理差異，加上視覺沒怎麼娛樂到，是一部有趣的B級電影。

從皮膚上去研究情感分泌，除此之外劇本也沒有太多學術方面的傳遞，而大量不同炒飯對象，有些疲累，而在炒飯拍攝只有一個整片男背面，事實上電影中看炒飯最大特色便是導演攝影與光影結構出美感，這部分導演有自己的想法。

就是想藉由女主角的觀點去探討性自主、婚姻法律約束的議題。不過不推薦看完去嘗試，不論是阿翔事件，或是過去的張柏芝，普世觀感是不會容忍男性或女性的感情外遇，但這卻是辦公室內最凝聚員工的話題，當靈性智慧無法駕馭動物本能時，這種事件最傷害的還是家庭，而最無辜的就是沒要求就被生出來面對的孩子。自私不犯法，但身為人，還是盡量符合人類道德比較妥當。

片　　名：飢慾之膚
英文名稱：The Naturally Wanton Pleasure of Skin
類　　型：劇情
上映日期：2019-06-28
片　　長：01時37分
導　　演：蕾妮柏琉(Renée Beaulieu)
演　　員：布莉姬特波帕特(Brigitte Poupart) 、文森勒克萊(Vincent Leclerc) 、 娜塔莉卡夫莎莉(Nathalie Cavezzali)
國　　家：加拿大
語　　言：法語
發行公司：聯影／聯贏

劇情大綱

女教授研究皮膚與慾望計畫　引來一連串情慾風暴

皮膚病學教授瑪麗克萊爾（Brigitte Poupart飾演）正在展開一項關於皮膚細胞的新科學研究計畫，隨著計劃進行出現一系列出軌事件，還有學校所發生的意外風波，使她的事業和家庭以及與老公之間的的親密生活都產生劇烈影響，本片提出了不同的視角，檢視女性自主情慾的議題。

▲▼飢慾之膚。（圖／imdb）

▲人盡可夫，誰都可以睡。

▲▼飢慾之膚。（圖／imdb）

▲同事性侵了學生，也是自己的性伴侶。

▲▼飢慾之膚。（圖／imdb）

▲閨蜜對女教授相當不認同。


★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
Selina背對鏡頭「眼神超自責」…金曲漏網畫面曝光
25歲妹染菜花「3人超激鬥」全中鏢！荒謬劇情曝光　醫驚：好多
萬華老伯伯超商買麵包　竟被店長過肩摔「當場斷牙」

關鍵字：瘋電影,飢慾之膚,賴賴,布莉姬特波帕特(Brigitte Poupart),文森勒克萊(Vincent Leclerc),娜塔莉卡夫莎莉(Nathalie Cavezzali)

點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／飢慾之膚　人盡可夫有錯嗎？

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

Lulu QR Code直接印身上　艾怡良一掃就get「不會失真」

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

【這就是街舞2】EP7 Battle燃炸開打! 吳建豪打石膏上陣 千璽MJ上身全場嗨 四隊長揪心淘汰愛將｜羅志祥 易烊千璽 韓庚 吳建豪｜Street Dance Of China 2

S.H.E三葉草上唱《十七》　《美麗新世界》一開口...合體就是感動

瘋電影／飢慾之膚　人盡可夫有錯嗎？

趁女侍彎腰整理桌面鑽衣捏胸　男客「一店兩吃」掰：是給小費

暑假出國玩！一銀推外幣減分優惠　換30萬日圓省碗拉麵錢

川習會G20利多激勵　大立光開盤漲停、台積電填息9成　

大谷翔平單手撈全壘打！　生涯3度雙響砲超越棒球之神

「吳敦義募100萬碗魯肉飯」黃光芹引目擊口述...　邀韓國瑜一起上法庭

林子偉傷後首次守游擊守好守滿有雙殺　6打數敲1安

升遷加薪樣樣來！12生肖「七月運勢」曝：馬、狗、龍事業超旺

《玩具總動員4》聯名拍立得登場　超萌新角色藏在背後

吳景欽／【法官法修正】職務法庭的外部委員真的夠外部嗎

暴龍追求雷納德最大競爭者是湖人　已經不是快艇

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

名家熱門新聞

人盡可夫有錯嗎？

2015 松本孝弘的千夢一夜

小生：3招判斷男人對妳超有意思

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

黑道與警察對尬抓殺人魔

當這個世界沒有披頭四

夢到貓咪代表什麼意思呢？

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

7道超下飯的絞肉料理

夏天就是要吃涼拌　必學開胃菜

不擇手段利己主義者已近惡鬼

気分高漲的 mihimaru ..

非遜觀測站／在家飛輪不求人

更多熱門

相關新聞

當這個世界沒有披頭四

敘述一名沒沒無聞的平凡男子傑克，在一次全球大停電時發生車禍，醒來後發現全世界的每個人都忘記了「披頭四」樂團，因此，他開始唱起「披頭四」的經典名曲，沒想到竟讓他一夕間爆紅成為眾人矚目的焦點。

不擇手段利己主義者已近惡鬼

黑道與警察對尬抓殺人魔

珍惜與玩具共創的美好童年回憶

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

林俊傑終於回LULU訊息了！去年沒回信真相揭曉

25歲妹子染菜花…「3人激鬥」全中鏢！

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

長榮空服嗆酸民：你在機上什麼都要也很貪心

Albee范乙霏隔1年回《玩很大》！

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

全美善、金柱赫身亡2點巧合！韓網嚇壞：跟宋宋有關

桃園三寶八字硬　停車騎上祖墳

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和很久了

帶毛孩回診巧遇重量級綜藝天王！

老伯超商買麵包　竟被店長過肩摔

KD宣布頂薪轉戰籃網聯手厄文

《不能是朋友》雙劈毀三觀！真實到看上癮

網友諷韓國瑜「自製人頭塞子」

罷韓連署書將達3萬份　預告包圍市府

更多

最夯影音

更多

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面