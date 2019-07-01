瘋電影／飢慾之膚　人盡可夫有錯嗎？

文／賴賴

瘋言瘋語：

女人四十如虎，運用學術名義來包裝情色內容，加拿大女教授的外貌沒有商業價值，導演想要表達的是女性性自主，即使在婚後也不該被約束，這種題材大部分是男性角色扮演，單就天生雌雄就有區別，不過以女教授個案可能是西方生理差異，加上視覺沒怎麼娛樂到，是一部有趣的B級電影。

從皮膚上去研究情感分泌，除此之外劇本也沒有太多學術方面的傳遞，而大量不同炒飯對象，有些疲累，而在炒飯拍攝只有一個整片男背面，事實上電影中看炒飯最大特色便是導演攝影與光影結構出美感，這部分導演有自己的想法。

就是想藉由女主角的觀點去探討性自主、婚姻法律約束的議題。不過不推薦看完去嘗試，不論是阿翔事件，或是過去的張柏芝，普世觀感是不會容忍男性或女性的感情外遇，但這卻是辦公室內最凝聚員工的話題，當靈性智慧無法駕馭動物本能時，這種事件最傷害的還是家庭，而最無辜的就是沒要求就被生出來面對的孩子。自私不犯法，但身為人，還是盡量符合人類道德比較妥當。

片 名：飢慾之膚

英文名稱：The Naturally Wanton Pleasure of Skin

類 型：劇情

上映日期：2019-06-28

片 長：01時37分

導 演：蕾妮柏琉(Renée Beaulieu)

演 員：布莉姬特波帕特(Brigitte Poupart) 、文森勒克萊(Vincent Leclerc) 、 娜塔莉卡夫莎莉(Nathalie Cavezzali)

國 家：加拿大

語 言：法語

發行公司：聯影／聯贏

劇情大綱

女教授研究皮膚與慾望計畫 引來一連串情慾風暴



皮膚病學教授瑪麗克萊爾（Brigitte Poupart飾演）正在展開一項關於皮膚細胞的新科學研究計畫，隨著計劃進行出現一系列出軌事件，還有學校所發生的意外風波，使她的事業和家庭以及與老公之間的的親密生活都產生劇烈影響，本片提出了不同的視角，檢視女性自主情慾的議題。

▲人盡可夫，誰都可以睡。

▲同事性侵了學生，也是自己的性伴侶。

▲閨蜜對女教授相當不認同。



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