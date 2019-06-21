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南山人壽新系統改善期限剩1週　顧立雄警告：若持續出問題...限制業務、負責人出面負責

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▲▼金管會召開「壽險業負責人座談會」，金管會主委顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

南山人壽去年9月上線的百億新系統不斷出包，董事長杜英宗今天(21日)對股東道歉，並承諾：「若境界(指新系統)失敗，我會負責！」。金管會主委顧立雄今天受訪也表示，如果南山新系統6月底之後還未改善，要從3面向處理，包括限制業務、要求「負責人出面負責」。換言之，不排除要求董事長下台負責。

南山人壽斥資百億的新系統去年9月上線，卻不斷發生保單停效、投資型保單下錯單等狀況，影響保戶權益，金管會主委顧立雄下達最後通牒，要求南山人壽必須在6月底前完成改善。

隨著最後期限只剩1個禮拜，各界關注南山改善的情況。顧立雄今天受訪表示，改善不是量化數據，而是要有一個完整結論，所以要看南山人壽的報告，過去以來陸續還是有一些大大小狀況，希望這些狀況都能解決，還有業務員覺得舊系統比較「Friendly」，新系統對業務員來講，如何操作比舊系統要好，或是至少要一樣，都希望南山在6月底前報告。

顧立雄強調：「重點是6月底後不能再有問題，不能再因為系統產生出問題，如果是因為系統本身發生問題，造成像投資型保單下錯單等，如果還有類似狀況，我們有言在先，金管會就會做出必要處分，包括限制業務。」金管會也有要求南山要找一個獨立的查核機構，除了看南山人壽的報告之外，也會看獨立查核機構的報告。

會不會要求董事長杜英宗下台負責？顧立雄說：「沒有最終確定，就要看6月底之後還有沒有狀況，這狀況也要看嚴重的情況，南山承諾6月底前要處理完畢，6月底之後如果還有發生問題，這問題就要看是個案還是整個系統性的問題。6月底我們會根據南山的報告跟獨立查核機構的報告，來檢視改善狀況如何，再來決定裁罰如何處理。」

顧立雄也表示，如果南山6月底之後系統持續產生問題，將從3面向處理，第一是要求南山持續改善；第二是限制業務；第三是「要負責人出面負責」。

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關鍵字：南山人壽,新境界,杜英宗,金管會,顧立雄

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