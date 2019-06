快訊／瑞典公寓爆炸「陽台全毀窗戶炸飛」震天響滿地殘骸　傳多人受傷

#Suede On rapporte une explosion massive dans le centre de #Linköping qui a détruit les façades des bâtiments et fait exploser les fenêtres. Le premiers rapports ne font état que de blessures légères alors que 14 ambulances ont été dépêchées sur les lieux. #Sweden pic.twitter.com/cjtUNbWIVz

記者詹雅婷/綜合外電報導

瑞典城市林雪坪(Linköping)市中心一棟公寓7日發生大爆炸,目前約有20輛救護車趕往現場,外傳多人受傷。根據推特的最新畫面,大樓外牆因衝擊力道損毀,對外陽台及窗戶也遭到波及,大樓前方空地全是掉落殘骸。

俄羅斯衛星通訊社引述警方消息指出,當局已接獲許多民眾的報案電話,許多住家的窗戶被炸壞,「我們已經封鎖事發區域,正進一步了解狀況當中。」

目擊者約翰森(Pontus Johansson)稱,當時他正站在淋浴間,但整棟房子突然晃了起來,發出雷聲般的巨響。

Massive explosion in central Linköping, Sweden destroys building facades and blows out windows. Reports of light injuries & 14 ambulances on the scene. https://t.co/2XDBKnoeOj pic.twitter.com/O3NsitLeeD