服務生「飲料換清潔劑」請他暢飲　歌劇老師一喝吐血職涯全毀

▲艾倫沒想到自己喝下的竟然是清潔劑。(圖/示意圖/取自Pixabay)



國際中心/綜合報導

英國42歲男子艾倫(Alan Costigan)2017年前往一家酒吧放鬆心情,他聲稱一名女服務生送上免費飲料,要他盡情暢飲,沒想到杯中裝的竟是清潔劑,讓身為歌劇老師的他喉嚨灼傷,他當時甚至吐出鮮血。如今,在遲遲沒有得到回應後,他決定向涉事的酒吧提告。

《每日郵報》報導,事件發生後,艾倫聲稱他的職業生涯陷入危機,除了難以唱歌,他也一度以為自己會死。回到2017年12月,他來到肯特郡的「回聲酒吧」(Echo Pub),當時他才剛教完課,一名女服務生給了他一杯飲料要他乾下去。

艾倫回憶,那時他邊喝咖啡邊與其他常客聊天,一名女侍酒師端出飲料,希望他試試看口味,他以為只是正常的酒類,「一吞下去,我立刻察覺到有什麼東西出了問題。」他感到喉嚨強烈的刺痛感,卻聽到女服務生笑出聲。

「你到底給我什麼東西?」艾倫聲稱,他喝下有毒的清潔劑,緊接著他立刻灌水,喉嚨卻還是感覺到在燃燒,就像是在喝岩漿,這種痛苦感史無前例,「然後我開始吐血,我真的很擔心。」

Opera singer is suing pub after barmaid tricked him into drinking line-cleaning fluid https://t.co/BJnoyBXlZg