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服務生「飲料換清潔劑」請他暢飲　歌劇老師一喝吐血職涯全毀

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▲▼啤酒,酒吧。（圖／取自Pixabay）

▲艾倫沒想到自己喝下的竟然是清潔劑。（圖／示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

英國42歲男子艾倫（Alan Costigan）2017年前往一家酒吧放鬆心情，他聲稱一名女服務生送上免費飲料，要他盡情暢飲，沒想到杯中裝的竟是清潔劑，讓身為歌劇老師的他喉嚨灼傷，他當時甚至吐出鮮血。如今，在遲遲沒有得到回應後，他決定向涉事的酒吧提告。

《每日郵報》報導，事件發生後，艾倫聲稱他的職業生涯陷入危機，除了難以唱歌，他也一度以為自己會死。回到2017年12月，他來到肯特郡的「回聲酒吧」（Echo Pub），當時他才剛教完課，一名女服務生給了他一杯飲料要他乾下去。

艾倫回憶，那時他邊喝咖啡邊與其他常客聊天，一名女侍酒師端出飲料，希望他試試看口味，他以為只是正常的酒類，「一吞下去，我立刻察覺到有什麼東西出了問題。」他感到喉嚨強烈的刺痛感，卻聽到女服務生笑出聲。

「你到底給我什麼東西？」艾倫聲稱，他喝下有毒的清潔劑，緊接著他立刻灌水，喉嚨卻還是感覺到在燃燒，就像是在喝岩漿，這種痛苦感史無前例，「然後我開始吐血，我真的很擔心。」

充滿恐懼的艾倫以為自己就要喪命，他難以呼吸，不斷咳嗽，所幸最後撥打緊急電話，被救護車送往醫院。雖然保住性命，但他的神經系統已受到影響，曾經他能在很多人面前歌唱，最後卻變得不敢走出家門，「這摧毀我的生活。」

一名警方發言人證實，事件中有一名女子被逮捕，因為缺乏足夠證據，她隨後被釋放。該家酒吧的保險公司則承認服務生失職，會對艾倫受到的傷害負責。

儘管艾倫強調是服務生的惡作劇，才會導致他的職涯破滅。然而，酒吧發言人卻回應，女服務生並不是故意的，這起事件是意外，且她沒有叫艾倫喝下去。

艾倫已對酒吧採取法律行動。他的律師霍爾（Emma Hall）說，女服務生出於好玩的心態，讓艾倫喝下有毒液體，造成他身心嚴重受創，此外，他也無法工作，更不清楚未來身體還會出現哪些問題。

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關鍵字：惡作劇,清潔劑

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