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抵制造神假新聞！全台近50個學生會大串聯發起連署

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▲▼【青年抵制假新聞陣線｜拒看偏頗造神報導，抵制不實假新聞】。（圖／翻攝青年抵制假新聞陣線臉書）

▲青年抵制假新聞陣線發起拒看偏頗造神報導，抵制不實假新聞連署。（圖／翻攝青年抵制假新聞陣線臉書）

記者許展溢／台北報導

今（7日）言論自由日，全台近50個各大專院校學生會、學生異議性社團與青年學生共同在臉書聲明，面臨媒體失控與「大陸因素」無聲入侵，串聯發起「青年抵制假新聞陣線」連署，提出「抵制違反事實查證原則、損害公共利益的不實新聞。」等3點訴求，截至目前獲超過25位教授、政治工作者與社會運動者支持。

青年抵制假新聞陣線由台大學生會、政大學生會與政大野火發起，今天提出3點以下訴求：

一、抵制違反事實查證原則、損害公共利益的不實新聞。
二、拒絕收看報導比例不合理、報導偏頗、充滿造神新聞的媒體。
三、警覺新聞背後的「中國因素」，要求政府加緊防堵中國資訊戰的金流和操控。

請繼續往下閱讀...

青年抵制假新聞陣線說明，會發起此連署主要是看見報導偏頗、不實新聞的新聞媒體，表面上高舉「言論自由」、「新聞自由」的大旗，實際上卻持續播報假新聞、造神新聞，破壞台灣的社會互信和民主體質。

青年抵制假新聞陣線表示，事實上，新聞媒體所擁有的言論自由、新聞自由並非無限上綱，媒體不應淪為不實資訊和信仰狂熱的製造機，在言論自由的大旗下，媒體更應承擔相對應其自身影響力的社會責任，落實事實查證、合理分配報導內容比例，秉持呈現多元意見和民主精神進行新聞資訊傳遞。

這份聲明也提到，面對大陸軍機近20年來首次闖越台灣海峽中線、大量網軍欲購買各臉書粉絲專頁、媒體作為第四權偏頗失序，台灣面臨內外政艱鉅的情勢，台灣的學生與青年不應於此時選擇沉默。此次由各校學生會與學生異議性社團串連的行動，將以大學生的身份共同向社會表達訴求，反對新聞的造假與造神，要求媒體自律，承擔起媒體身為第四權應負的社會責任。

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關鍵字：言論自由日,青年抵制假新聞陣線,學生會,異議性社團,造神假新聞,民主

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