2019保6戰！　李克強：GDP年增6%至6.5%

▲大陸2019兩會拍板全年經濟發展目標。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸第十三屆全國人民代表大會第二次會議今天上午開幕，國務院總理李克強在政府工作報告中，設定2019全年宏觀經濟目標，其中國內生產總值（GDP）成長率6到6.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮登記失業率4.5%以內。

報告指出，綜合分析國內外形勢，今年我國發展面臨的環境更複雜嚴峻，可以預料和難以預料的風險挑戰更多更大，要做好打硬戰的充分準備。

▲大陸國務院總理李克強 。（圖／路透社）

工作報告強調，2019年將繼續打好三大攻堅戰，著力激發微觀體活力，創新和完善宏觀調控，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作，保持經濟運行在合理區間，提出進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期「六穩」。

此外，工作報告還指出，2019年目標國際收支基本平衡，進出口穩中提質；宏觀槓桿率基本穩定，金融財政風險有效防控；農村貧困人口減少1000萬以上，居民收入增長與經濟增長基本同步；生態環境進一步改善，單位國內生產總值能耗下降3%左右，主要汙染物排放量繼續下降。

