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元宵湯圓卡喉恐喪命　醫師教你這招保命

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▲▼元宵湯圓或年糕等物，若卡喉恐喪命，第一時間對患者施以哈姆立克法，能大大提升存活機會。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼元宵湯圓或年糕等物，若卡喉恐喪命，第一時間對患者施以哈姆立克法，能大大提升存活機會。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

農曆正月15慶元宵，國人習慣吃湯圓應景，但羅東博愛醫院急診室自農曆年節至今，接獲不少因吞食年糕、湯圓未注意，而導致異物梗塞氣管送醫的病人；博愛急診醫學科主治醫師劉建廷提醒，老人和小孩最常因吞食噎住而無法呼吸，旁人若能立即且正確施以「哈姆立克法」，便可能在黃金時間內搶救寶貴性命。

▲▼元宵湯圓或年糕等物，若卡喉恐喪命，第一時間對患者施以哈姆立克法，能大大提升存活機會。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼元宵湯圓或年糕等物，若卡喉恐喪命，第一時間對患者施以哈姆立克法，能大大提升存活機會。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

農曆春節期間，羅東博愛醫院即接獲一名由鄰近醫院轉送而來65歲男子，因吞食年糕不慎卡住氣管，臉色發黑而窒息送醫，到院前已無呼吸心跳；儘管醫師立即將異物夾出並急救，卻因錯失黃金時間，連續搶救多日最終仍不治。

「第一時間對患者施以哈姆立克法，能大大提升存活機會。」羅東博愛醫院急診醫學科主治醫師劉建廷解釋，正確的施作方法，應站在患者正後方，用手環抱患者腹部，雙手握拳抵住上腹部後，多次往體內按壓，利用瞬間力量增加腹胸腔壓力，試著把梗塞住的食塊吹彈出來，以恢復呼吸道暢通和呼吸功能。

哈姆立克法除對於身型壯碩的人員較侷限外，各年齡層患者皆可適用；若是小朋友發生異物梗塞，旁人可以採跪姿與其同高環抱腹部實施，嬰幼兒因噎住而臉色發黑，以虎口抓住嬰兒顴骨，手臂對著嬰兒胸腹部一直線靠著，翻轉嬰兒，頭下腳上傾斜，手掌叩擊嬰兒肩胛骨間，再將嬰兒翻轉至臉部向上，實施兩乳頭連線胸部按壓，直至異物排出口腔。

劉建廷說，在臨床上與生活中他都曾接觸過多起異物梗塞呼吸道的案例，若是發現周遭有人在進食過程中突然掐住脖子、呼吸困難，立刻就要施以哈姆立克法，千萬不要等人倒下，因為一旦倒下，即表示已經失去呼吸功能一段時間了，腦部缺氧，增加腦死機率，後續恢復正常生活的機率也隨之降低。

劉建廷表示，儘管會因吞進去食塊大小和卡住的位置，還有患者的年齡、身體狀況，影響哈姆立克法的成功機會，但他建議，哈姆立克法一定要試，因為沒試肯定沒機會；反之若是成功，患者能瞬間恢復呼吸、解除危機，隨後再進一步赴醫檢查，一切都來得及。

逢年過節，品嘗應景美食能盡興，但切莫因狼吞虎嚥造成哽噎而發生憾事，羅東博愛醫院建議年長者和小朋友在進食時，將食塊切小塊再入口，糯米製品如年糕、麻糬、湯圓較難消化，長輩也應留意，淺嚐即止。

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關鍵字：卡喉,哈姆立克法,救命

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