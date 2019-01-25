無薪假聯邦員工靠救濟度日　身家1000億部長：為什麼不借錢？

▲ 美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）



國際中心／綜合報導

美國聯邦政府部分單位關閉至今已34天，超過80萬名聯邦員工受影響，其中45萬名員工持續無償工作，許多人生計陷入困難，必須依靠食物銀行（Food bank）或是救濟中心。美國商務部長羅斯竟對此狀況表示無法理解，甚至說，「他們為什麼不去借錢呢？」此言讓少數黨領袖舒默痛批，「億萬富翁無法了解民間疾苦。」

在80萬名聯邦員工第2個拿不到錢的發薪日前夕，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）接受CNBC談話性節目「Squawk Box」訪問時表示，「我真的不明白，為什麼這些員工必須去食物銀行或是避難所，去跟銀行借錢也是他們身義務與權利呀！」此話一出，立刻遭到各界狂罵「裝聾作啞」，加上《福布斯美國400富豪榜》調查，羅斯淨資產高達37億美元（約台幣1138億元），可見他完全無法體恤人民困苦。

民主黨籍的參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在推特文批評，「億萬富翁」無法理解為何不借錢養家。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也諷刺表示，這就像法國瑪麗皇后（Marie Antoinette）說的「何不吃蛋糕？」（Let them eat cake）還有川普說「我只跟老爸借了100萬美金！」一樣不知民間疾苦。

事實上，川普政府不只羅斯失言，上周白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）也認為，這些停工的聯邦員工，不用花自己的休假就可以安排旅行，真的是「賺到了！」

Wilbur Ross is @realDonaldTrump’s Secretary of Commerce.



Wilbur Ross is a billionaire.



And this is billionaire Wilbur Ross saying he doesn’t understand why federal workers not getting paid during the #TrumpShutdown don’t just take out loans *to feed their families*.



Unreal. pic.twitter.com/YHHZqKa8sx — Chuck Schumer (@SenSchumer) 2019年1月24日