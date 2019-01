無薪假聯邦員工靠救濟度日　身家1000億部長：為什麼不借錢？

▲ 美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)



國際中心/綜合報導

美國聯邦政府部分單位關閉至今已34天,超過80萬名聯邦員工受影響,其中45萬名員工持續無償工作,許多人生計陷入困難,必須依靠食物銀行(Food bank)或是救濟中心。美國商務部長羅斯竟對此狀況表示無法理解,甚至說,「他們為什麼不去借錢呢?」此言讓少數黨領袖舒默痛批,「億萬富翁無法了解民間疾苦。」

在80萬名聯邦員工第2個拿不到錢的發薪日前夕,美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)接受CNBC談話性節目「Squawk Box」訪問時表示,「我真的不明白,為什麼這些員工必須去食物銀行或是避難所,去跟銀行借錢也是他們身義務與權利呀!」此話一出,立刻遭到各界狂罵「裝聾作啞」,加上《福布斯美國400富豪榜》調查,羅斯淨資產高達37億美元(約台幣1138億元),可見他完全無法體恤人民困苦。

民主黨籍的參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在推特文批評,「億萬富翁」無法理解為何不借錢養家。眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)也諷刺表示,這就像法國瑪麗皇后(Marie Antoinette)說的「何不吃蛋糕?」(Let them eat cake)還有川普說「我只跟老爸借了100萬美金!」一樣不知民間疾苦。

事實上,川普政府不只羅斯失言,上周白宮經濟顧問委員會主席哈塞特(Kevin Hassett)也認為,這些停工的聯邦員工,不用花自己的休假就可以安排旅行,真的是「賺到了!」

Wilbur Ross is @realDonaldTrump’s Secretary of Commerce.



Wilbur Ross is a billionaire.



And this is billionaire Wilbur Ross saying he doesn’t understand why federal workers not getting paid during the #TrumpShutdown don’t just take out loans *to feed their families*.



Unreal. pic.twitter.com/YHHZqKa8sx