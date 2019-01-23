直播迷姦秀！　夜店女慶生慘遭狂頂「住手」「救我」

▲ 影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

美國亞特蘭大夜店「Opera」19日發生一起下藥性侵案，據悉一名捲髮女艾蘭（Jasmine Eiland）當天在夜店開直播慶生時，突然遭後方貼身熱舞的落腮鬍男下藥性侵，無奈她在場大喊「幫幫我」和「住手」時，身旁卻沒有工作人員前來幫助，整起過程全被鏡頭前的觀眾目睹，並引起網友熱議，目前警方正在調查當中。

▲▼ 艾蘭當時與落腮鬍男互動變親密後，許多網友在底下留言關心。

根據Daily Advent Nigeria報導，當天艾蘭在夜店慶祝生日，並開臉書直播與朋友同樂，這時後方突然有位落腮鬍男前來搭訕，並送她一杯飲料。接著從影片中可以看到，艾蘭與男子互動相當熱絡，而她也開始一邊喝飲料，一邊與落腮鬍男隨著現場音樂跳舞。但根據看過影片的人表示，當時杯底可以看到一顆藥丸。

據悉，當時男子趁她逐漸喪失意識時，直接在舞池上下手性侵，完全不管艾蘭大喊「住手」、「救我」，只是在長達數小時得過程中，卻沒有任何工作人員前來幫忙。艾蘭當晚在臉書上發文表示「我很好」，並於稍後再發文「請不要打電話／發短訊給我，我仍在調適當中」。只是為配合警方辦案需要，她仍然把影片留在個人臉書塗鴉牆上，但已經刪除IG上所有的個人照片。

根據網站Sotomayorent報導，目前影片在網路上流傳後已達50萬人次觀賞，並引起網友激憤，其中美國歌手碧碧·瑞茲莎（Bebe Rexha）也在推特上貼上當事男子的照片表示，「女生當時不斷地哭喊「救我」，出於尊重我不會分享影片，但這一張是強姦她的男子照片」。目前，「Opera」夜店負責人已表示會配合警方調查。此外，原本知名DJ杰德（Zedd）將於2月2日出場表演的活動也已經取消。

▼ 歌手碧碧·瑞茲莎（Bebe Rexha）也在推特上發文關心。

His Instagram was found! He changed his handle and picture but it’s him! Hopefully this helps track him down pic.twitter.com/lEuefjkAgH — CoCo (@ItsCoCoDuh_bish) 2019年1月21日

男子公然在舞池上性侵的行為已引起網友憤怒，有網友找出落腮鬍男的IG帳號，其他網友則紛紛怒喊，同時為艾蘭默哀，「這個他媽的世界會讓我發瘋」、「這樣的男人應該付出代價。他們不值得自由行走。我希望茉莉花好，我希望她很快就能在心裡找到平安」、「很遺憾竟然沒有人幫助她」、「我討厭這些事一直發生在女性身上卻無人出手幫助」、「為甚麼男人不能尊重女人，很多父母都會說女生要保護自己，卻沒有人教男生應該要好好尊重女性才對」。▼ 影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。