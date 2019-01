直播迷姦秀！　夜店女慶生慘遭狂頂「住手」「救我」

▲ 影片取自Youtube,如遭刪除請見諒。

美國亞特蘭大夜店「Opera」19日發生一起下藥性侵案,據悉一名捲髮女艾蘭(Jasmine Eiland)當天在夜店開直播慶生時,突然遭後方貼身熱舞的落腮鬍男下藥性侵,無奈她在場大喊「幫幫我」和「住手」時,身旁卻沒有工作人員前來幫助,整起過程全被鏡頭前的觀眾目睹,並引起網友熱議,目前警方正在調查當中。

▲▼ 艾蘭當時與落腮鬍男互動變親密後,許多網友在底下留言關心。

根據Daily Advent Nigeria報導,當天艾蘭在夜店慶祝生日,並開臉書直播與朋友同樂,這時後方突然有位落腮鬍男前來搭訕,並送她一杯飲料。接著從影片中可以看到,艾蘭與男子互動相當熱絡,而她也開始一邊喝飲料,一邊與落腮鬍男隨著現場音樂跳舞。但根據看過影片的人表示,當時杯底可以看到一顆藥丸。

據悉,當時男子趁她逐漸喪失意識時,直接在舞池上下手性侵,完全不管艾蘭大喊「住手」、「救我」,只是在長達數小時得過程中,卻沒有任何工作人員前來幫忙。艾蘭當晚在臉書上發文表示「我很好」,並於稍後再發文「請不要打電話/發短訊給我,我仍在調適當中」。只是為配合警方辦案需要,她仍然把影片留在個人臉書塗鴉牆上,但已經刪除IG上所有的個人照片。

根據網站Sotomayorent報導,目前影片在網路上流傳後已達50萬人次觀賞,並引起網友激憤,其中美國歌手碧碧·瑞茲莎(Bebe Rexha)也在推特上貼上當事男子的照片表示,「女生當時不斷地哭喊「救我」,出於尊重我不會分享影片,但這一張是強姦她的男子照片」。目前,「Opera」夜店負責人已表示會配合警方調查。此外,原本知名DJ杰德(Zedd)將於2月2日出場表演的活動也已經取消。

▼ 歌手碧碧·瑞茲莎(Bebe Rexha)也在推特上發文關心。

