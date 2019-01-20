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買春男疑染性病　泌尿科醫生「勸世發言」1秒被認出是老司機

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▲情侶,戀人,辦公室戀情（圖／取自免費圖pakutaso）

▲泌尿科醫生提出忠告，意外被發現是老司機。（圖／取自免費圖pakutaso）

國際中心／綜合報導

日本一名男網友日前因不甘寂寞，趁著新年連假跑去買春，沒想到事後卻覺得自己身體「怪怪的」，深怕得了性病，因此連忙跑去泌尿科就診。沒想到一開始看診，醫生就單刀直入的問他是不是有去買春，原PO只好默認，醫生也語出驚人的說道，「你要找5萬日幣以上的才衛生啊！」讓網友直呼，醫生根本就是老司機。

日本網友せきね日前在推特上PO出一段與泌尿科醫師的對話，對話中，醫生先是問道，「最近有去外面玩喔？」讓他尷尬承認，「對...新年的時候...」怎知醫生卻突然反問他，「價錢呢？你出了多少？」原PO雖然覺得怪怪的，但還是答道，「2萬左右吧...」這個時候醫生竟突然大罵，「笨蛋！要玩至少要出到5萬以上！5萬以上的店才會注重衛生！」醫生突如其來的「勸世發言」，讓原PO當場笑噴，直呼醫生才是傳說中的老司機。

事後原PO還提到，醫生事後勸他，與其去2萬的店，不如忍一忍，把3次的錢集中在一次去高級的店還比較安全。對此，許多網友紛紛留言表示，「因為高級店才會出檢查費啊，一般的店都要女生自己自費所以當然...」、「其實會做性病檢查的女生還是很多啦，只是有時候是時間差的問題，今天檢查出來是陰性，但明天突然來了一個有性病的客人也會被感染，所以還是要定期檢查啦」、「醫生經驗豐富啊」等。

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關鍵字：性病,買春,老司機日韓要聞

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