石碇大崙山劃設特定水保區　新北啟動長期整治護家園

▲防崩塌風險！石碇大崙山劃水保區，新北啟動長期治理。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

為降低邊坡災害風險、守護民眾生命財產安全，新北市政府提報農業部，並於今年2月9日正式公告，將石碇區大崙山劃入特定水土保持區，劃設面積約25.64公頃。未來將全面禁止開發行為，並推動長期治理工程，同時強化社區防災應變機制，以提升整體防災韌性。

新北市農業局指出，大崙山位於石碇區豐田里，早在2016年梅姬颱風過境後，區內華梵大學校區即出現道路與建築地表裂縫及下陷情形。當時校方與農村發展及水土保持署即投入逾9千萬元辦理集水井、排水管等治理工程，並持續監測邊坡狀況，發現仍有滑動跡象，顯示潛在崩塌風險未完全解除。

為強化整體治理成效，市府於2025年8月提報計畫送交農業部審查，經核定後正式公告劃設特定水土保持區。農業局表示，未來將投入約7,750萬元經費，辦理集水豎井、水平排水管及護坡設施等工程，藉此降低地下水位、穩定邊坡結構，避免豪雨或颱風期間引發大規模土砂災害。

除了工程治理，市府也持續推動社區自主防災，於颱風豪雨期間依紅黃警戒機制辦理預警疏散。石碇區豐田里大崙山地區更因積極參與防災演練與兵棋推演，榮獲農村水保署「防災社區銅質認證」，展現良好防災應變能力。

農業局長諶錫輝表示，劃設特定水土保持區是為確保整體環境安全與穩定，未來將儘速推動長期治理工程，提升邊坡穩定性與防災能力，讓民眾在極端氣候下仍能安心生活。他也強調，相關管制措施屬於必要手段，待未來整治達標並符合解編條件後，市府將依規定辦理廢止程序，兼顧安全與土地合理利用。

農業局補充，民眾如欲了解更多水土保持與防災資訊，可透過臉書搜尋「山寶妹」或「新北市農業局－稼日蒔光」掌握最新訊息。