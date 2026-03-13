　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸草莓凍乾檢出20多種農藥含重金屬鎘　產業鏈報告造假成「潛規則」

▲大陸凍乾草莓農藥超標承業內不能說的「潛規則」。（圖／翻攝新京報）

▲大陸凍乾草莓農藥超標成業內不能說的「潛規則」。（圖／翻攝新京報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一批草莓凍乾產品近日在商家自檢時，檢出重金屬鎘含量達0.728mg／kg，同時檢出20多種農藥殘留，引起食安爭議。該企業林姓負責人向監管部門舉報上游供應商時，卻被告知現行國家標準未對「凍乾草莓」設定鎘限量，難以立案。

▲大陸凍乾草莓農藥超標承業內不能說的「潛規則」。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，2026年1月，福建漳州泰湖谷場食品有限公司負責人林姓女子對外披露，公司生產的加糖凍乾草莓被檢出重金屬鎘嚴重超標，並檢出20多種超範圍使用的農藥殘留。

林女表示，檢測後確認問題來自上游供應商提供的原料，因此多次向當地市場監管部門舉報，但上游廠商稱現行國家標準未對凍乾草莓的鎘含量及農殘設定限量。

陸媒順藤摸瓜，沿供應鏈追查至雲南麗江華坪金芒果生態開發有限公司，該公司主要從種植戶收購草莓鮮果後進行加工。公司員工表示，在草莓生產環節中，重金屬污染與農藥殘留長期存在，即使發現鮮果指標異常，收購企業也難以完全避免。

▲大陸凍乾草莓農藥超標承業內不能說的「潛規則」。（圖／翻攝新京報）

再往上游探查，雲南楚雄州永仁縣與曲靖市會澤縣部分種植園存在超範圍使用農藥情況，例如毒死蜱、敵敵畏等藥劑，而相關農藥生產廠商認為，上述藥劑並不適用於草莓種植，對此，當地農資店業者透露，因長期濫用農藥，部分害蟲已產生抗藥性，防治效果大幅下降。

▲大陸凍乾草莓農藥超標承業內不能說的「潛規則」。（圖／翻攝新京報）

業內人士提到，部分企業為應對客戶對農殘檢測的要求，會花錢購買檢測機構出具的合格報告，或另行送檢未施藥的草莓樣品，以取得合格檢測結果。也有業者稱，檢測報告造假在部分環節已成「潛規則」。

林姓負責人公開相關問題後，有多名業內人士主動聯繫，可提供協助處理問題產品，其中，有收購商表示，可將相關產品以正常商品方式分批銷售，甚至可重新標註規格或生產日期；另一家企業則表示，可將重金屬或農殘超標、甚至過期的凍乾草莓回收後打粉，用於冰淇淋等產品原料。

▲大陸凍乾草莓農藥超標承業內不能說的「潛規則」。（圖／翻攝新京報）

因擔心食品安全風險，林姓負責人並未將該批凍乾草莓流入市場，對於相關標準問題，大陸國家市場監督管理總局工作人員強調，監管部門在檢測凍乾水果污染物時，主要依據國家標準《食品中污染物限量》（GB2762）執行，規定水果及其製品中重金屬鎘的最大限量為0.05mg／kg。

凍乾草莓重金屬農藥殘留食品安全草莓

