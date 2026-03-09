太保市攜手嘉義大學　質譜快檢車助農友保障農產品食品安全

▲▼ 嘉義海區首創！太保市質譜快檢行動車駐點守護食安，「行動實驗室」將深入產地 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為落實農產品安全把關，嘉義縣太保市公所與國立嘉義大學攜手合作，成功爭取嘉義海區首座「質譜快檢行動檢測車」駐點服務。今（9）日於太保市農會正式啟動，由太保市長鄭淑分親自主持，並邀請嘉義大學植物醫學系林彥伯教授團隊到場，為在地農友提供「免費農藥殘留快速篩檢」與專業用藥諮詢，透過科學檢測與移動科技，全面築起食安防護網。



鄭淑分市長表示，這台行動檢測車搭載高解析度質譜儀，宛如一座「移動實驗室」。過去農友送驗農產品需往返奔波且等待天數漫長，如今透過車輛的機動性深入產地，樣本最快可在1小時內完成檢驗並取得報告。鄭市長強調：「農產品安全是城市競爭力的核心！」透過即時檢測，農民能在採收前精確掌握品質，不僅落實自主管理，更能有效強化消費者對太保優質農產的信心。



太保市農會總幹事黃靜玉指出，本次駐點服務除了提供免費快篩，現場更安排專家針對病蟲害防治及合理用藥提供諮詢。

本次「農作物農藥殘留質譜快檢行動檢測車計畫」將於 3月9日、3月11日、3月13日 於太保市農會提供服務。鄭市長誠摯邀請農友踴躍送檢，共同守護「太保品牌」。未來市公所將持續引進智慧農業與檢測科技，建構完善的食品安全體系，打造安全、優質且具品牌競爭力的精緻農業城市。