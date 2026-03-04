　
紙箱別囤積！醫師曝網購「4隱形毒物」：恐增罹癌風險

▲▼紙箱,箱子,雜物,成堆。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲謝炳賢建議，網購的紙箱可能因油墨揮發產生潛在風險，千萬不要囤積。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

網購便利成為現代人日常，不少民眾趁連假大量下單。不過神經外科主治醫師謝炳賢提醒，若購買來源不明產品，恐在不知不覺中暴露於重金屬、塑化劑與甲醛等有害物質，長期下來可能影響神經系統與內分泌功能；就連紙箱也可能因油墨揮發產生潛在風險，千萬別堆積在室內。

來路不明商品　恐藏重金屬風險

謝炳賢指出，部分未經檢驗或來源不明的產品，可能含有鉛、汞、砷、鎘等重金屬，這些物質被視為神經毒素，長期暴露恐對神經系統造成傷害。

他提醒，常見高風險品項包括來路不明的保健食品與中藥材、低價彩妝品、劣質餐具與水壺，以及色彩鮮豔卻無合格標示的兒童玩具與文具。若缺乏檢驗證明，安全性難以保障。

塑化劑過量　恐干擾荷爾蒙與神經內分泌

除重金屬外，塑化劑也是潛在風險來源。謝炳賢表示，劣質塑膠餐具、保鮮盒、香水香氛產品、PVC材質雨衣與浴簾、來路不明的保養品及塑膠玩具奶嘴等，都可能含有超標塑化劑。

▲▼紙箱、書箱、垃圾、廢紙箱 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲謝炳賢建議，網購的紙箱可能因油墨揮發產生潛在風險，千萬不要囤積。（示意圖／免費圖庫Pexels）

他指出，部分不合規的飲料杯在接觸熱飲或含油飲品後，可能增加有害物質溶出風險。塑化劑被認為會干擾內分泌系統，長期接觸可能影響荷爾蒙平衡。

甲醛超標　刺激黏膜且具致癌疑慮

謝炳賢也提醒，甲醛問題同樣不容忽視。為了達到防皺或定型效果，部分低價衣物、床單與窗簾可能添加甲醛，特別是標榜「免燙」或「不易皺」的產品，含量風險相對提高。

此外，劣質合板或密集板家具若使用含甲醛黏著劑，也可能在室內持續釋放氣體。部分指甲油、美甲產品與來路不明的洗髮精、護髮產品，也可能添加甲醛或相關防腐劑。長期吸入高濃度甲醛，可能刺激呼吸道與黏膜，並被國際列為致癌物質之一。

紙箱堆積　油墨揮發成隱形風險

除了商品本身，謝炳賢指出，大量堆放的網購紙箱也可能釋放揮發性有機化合物（VOCs）。印刷油墨中可能含有甲苯、二甲苯等溶劑成分，長時間於密閉空間堆積，恐影響室內空氣品質。

部分劣質油墨為提升色彩飽和度，甚至可能含有鉛、鎘或汞等重金屬顏料。苯類化合物則是已知的致癌物質，會增加血癌風險。若長期吸入相關物質，可能對神經系統造成慢性影響。

選購合格產品　避免過度囤積

謝炳賢建議，消費者應選擇來源清楚、具合格標示與檢驗證明的產品，避免購買價格異常低廉卻缺乏資訊的商品。同時減少室內紙箱長期堆積，保持空間通風，有助降低揮發性物質濃度。

他提醒，網購雖然便利，但健康風險往往來自細節，民眾在追求價格與便利的同時，也應提高對產品安全的警覺。

網購「4隱形毒物」：恐增罹癌風險

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

